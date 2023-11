Yoasobi Senang Bisa Kembali Konser di Indonesia

Advertisement

(RUL)

Jakarta: Grup duo Yoasobi mengaku senang kembali konser di Indonesia. Yoasobi dijadwalkan akan menggelar konser solo bertajuk Asia Tour 2023-2024 di Jakarta pada 16 Januari 2024.Melalui unggahan di akun X resminya Yoasobi @YOASOBI_staff disebutkan mereka akan melakukan konser tambahan di Indonesia. Konser penyanyi lagu 'Yoru ni Kakeru' akan digelar di Istora Senayan.“Kami telah memutuskan untuk mengadakan pertunjukan tambahan di Indonesia pada 16 Januari (Kamis). Setelah #HITCJAKARTA tahun lalu, aku senang bisa konser solo,” tulis @YOASOBI_staff seperti dikutip Medcom.id, Sabtu 25 November 2023.@YOASOBI_staff sebelumnya telah merilis jadwal konser Asia Tour 2023-2024. Dalam jadwal tersebut tidak ada Indonesia sebagai negara yang mereka kunjungi.Berdasarkan jadwal tersebut Yoasobi dijadwalkan manggung di dua festival (Hong Kong-Clockenflap dan Taiwan-Simple Life). Lalu ada empat konser yang digelar di Seoul, Singapura, Kuala Lumpur dan Taipei.Konser Yoasobi di Jakarta akan di promotori oleh PK Entertainment. Ini diketahui dari unggahan terbaru Instagram PK Entertainment @pkentertainment.id yang mengumumkan jadwal konser Yoasobi di Indonesia.Postingan Yoasobi soal konser mereka di Jakarta ini langsung dibanjiri komentar fans dari Indonesia.“Bismillah Hopefully I'll be able to secure tickets see u in jakarta (Bismillah Semoga bisa mendapatkan tiket sampai jumpa di Jakarta), tulis akun X @fik***.“Sampai ketemu mba Ikura,” balas @mkf***.“YOASOBI tolong pertimbangkan kembali venue di Indonesia, karena terlalu kecil untuk kalian tampil. Mungkin Anda bisa mempertimbangkan "Indonesia Arena" sebagai gantinya,” tulis netizen lainnya.