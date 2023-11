Diskoria-Laleilmanino-BCL Dedikasikan Kemenangan di AMI Awards 2023 untuk Mendiang Marga T

Advertisement

BCL Senang Raih Penghargaan Karya Produksi Terbaik-Terbaik

(ELG)

Diskoria, Laleilmanino, dan Bunga Citra Lestari (BCL), meraih penghargaan Karya Produksi Terbaik-Terbaik dalam ajang penghargaan Anugerah Musik Indonesia (AMI) ke-26, Rabu, 8 November 2023. Mereka mendedikasikan penghargaan tersebut untuk mendiang Marga T.Mereka berhasil membawa pulang penghargaan itu berkat lagu kolaborasi yang bertajuk "Badai Telah Berlalu". Diketahui lagu itu disebut-sebut sebagai bentuk penghormatan atas karya novel, film, maupun album Badai Pasti Berlalu yang dirilis pada 1977 silam.Ketika menyampaikan pidatonya, Nino, perwakilan dari Laleilmanino, menyampaikan bahwa kemenangan yang mereka raih didedikasikan untuk mendiang Marga T. Menurutnya, karya dari sosok tersebut sebagai pemicu lahirnya lagu "Badai Telah Berlalu"."Pastinya tanpa karya beliau, kami tidak bisa merespons dengan karya yang satu ini. Maju terus dunia seni Indonesia," ujar Nino.Pada 1974 silam, Marga T merilis sebuah buku novel yang berjudul Badai Pasti Berlalu. Kesuksesan novel tersebut berhasil menjual lebih dari 20 ribu eksemplar, dan diangkat menjadi film layar lebar pada 1977 silam.Film Badai Pasti Berlalu (1977) dibintangi oleh Christine Hakim yang juga merupakan model video musik bagi lagu "Badai Pasti Berlalu" milik Diskoria, Laleilmanino, dan BCL, yang dirilis pada 20 Januari 2023. Selain film, Badai Pasti Berlalu juga menjadi salah satu judul album milik Chrisye yang dirilis pada tahun yang sama.Marga T telah meninggal dunia pada Kamis, 17 Agustus 2023. Pemilik nama asli Tjoa Liang Tjoe itu membawa dunia bagi dunia seni tanah air, khsususnya dunia literasi.Dalam kesempatan itu juga, BCL menyampaikan rasa bahagianya bisa mendapatkan penghargaan yang belum pernah diraihnya sebelumnya. Hal itu pun tidak pernah dibayangkan olehnya."Thank you so much. Enggak kebayang 'Badai Telah Berlalu' bisa dapetin Karya Produksi Terbaik-Terbaik. Buat kami semua belum pernah dapat kategori terbaik terbaik. We're very happy," ujar BCL.Juri Indonesian Idol musim ke-12 itu berharap lagu "Badai Pasti Berlalu" bisa menginspirasi para pendengarnya dengan harapan dan doa. Hingga akhirnya, kondisi mereka berhasil melewati badai yang telah berlalu."Aku selalu punya harapan setiap kali orang dengar lagu ini seperti pengalaman yang aku punya juga dalam hidup aku, kalau kita tidak pernah berhenti untuk selalu berharap dan berdoa untuk sesuatu yang lebih baik. Kita selalu menginginkan kondisi badai telah berlalu. This is very personal for me," ucap Bunga Citra Lestari."Terima kasih untuk teman-temanku di sini yang sudah ajak bareng-bareng kolaborasi," lanjutnya.