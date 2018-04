Vicky Prasetyo Rambah Musik Metal, Ini Kata Andre "Siksakubur"

Vicky Prasetyo mulai menapaki bidang baru di dunia keartisan. Setelah sebelumnya suami Angel Lelga ini banyak diekspose dengan ragam sensasi dan mendapat predikat kontroversial, Vicky mulai merambah dunia musik metal.Kabar ini cukup menarik perhatian gitaris Andre Tiranda dari grup musik metal Siksakubur yang telah berkiprah dalam dunia musik cadas itu sejak 1996."Orang seperti Vicky Prasetyo main musik metal musik metal saat ini adalah lelucon. Jadi, wajar kalau dia mau jadi anak metal. Mau jadi lawak-lawakan," kata Andre kepada Medcom.id.Pendapat Andre sekaligus sebagai isyarat musik metal sekarang telah kehilangan esensinya sehingga dengan mudah orang-orang melakukan eksploitasi terhadap jenis musik yang digelutinya."Sekarang Vicky Prasetyo saja main musik metal. Dulu tuh musik metal masih sakral. Sekarang musik metal sama Via Vallen enggak ada bedanya. Buktinya sekarang Metallica datang enggak ada rusuh-rusuh lagi, kan? Karena yang nonton juga ya yang cuma tahu satu lagu ada 30 ribu orang."Menurut Andre, ketenaran musik metal kini dipandang sebagai ajang peningkatan status sosial atau dikenal dengan fenomena panjat sosial.Memang tak ada larangan bagi siapa saja yang ingin menikmati musik metal. Namun, esensi itu semakin berkurang ketika musik metal secara mendadak ikut dimainkan oleh beberapa musikus yang sejatinya tak bertumbuh bersama musik cadas itu."Yang penting bisa masuk Instagram Story, sekarang kan Indra Lesmana main musik metal. Semua main musik metal. Jadi, agak enggak relevan kalau ngomongin metal. Kalau Metallica dulu iya militan. Metallica datang sekarang sih biasa saja," ungkap Andre diakhiri tawa kecil."Metal sekarang jadi trendi, gua nyebutinnya jadi merinding gini."Bagi Andre, musik metal yang awalnya terinspirasi dari panggung musisi Barat dan masuk dalam jenis musik independen sekarang tak bisa se-indie musik pop dan hip hop. Situasi musik underground kini berbalik."Sekarang bisa dibilang musisi-musisi kayak Jason Ranti lebih underground daripada band metal loh sekarang," paparnya."Banyak band metal yang lebih pop daripada artis pop."Musik metal sekarang lebih dihargai ketika musisi dengan nama besar membawakannya ke atas panggung. Sangat disayangkan ketika sensasi kini menjadi konsumsi masyarakat daripada buah karya."Everyone can do anything kalau punya koneksi, ini kan Indonesia, ya. Negara yang sudah terkorup. Oh, iya negara yang sudah sangat korup mindset-nya, jadi masih terjadi sampai sekarang. Indra Lesmana bikin musik metal langsung hip daripada orang Kediri yang sudah main musik metal seumur hidupnya.""Mungkin nanti Dody Kangen Band akan bikin grup metal lagi, kita nantikan saja." tutupnya.(ELG)