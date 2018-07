Siapakah Musisi Favorit Paul McCartney?

Paul McCartney adalah bagian dari grup musik legendaris yang punya pengaruh besar dalam musik dunia. Tak sedikit musisi atau pendengar yang menjadikan Paul sebagai musisi favorit. Namun, siapakah musisi favorit bagi Paul?Dalam sebuah sesi obrolan di Liverpool Institute of Performing Arts baru-baru ini, seperti dilaporkan NME, Paul ditanya siapa musisi yang paling dia kagumi dan apa alasannya."Kawan-kawan Beatles," jawabnya, seperti dikutip NME, Rabu, 25 Juli 2018."John (Lennon) yang sangat keren, dan George (Harrison) dan Ringo (Starr). Bekerja sama berdua dengan John, aku bisa melihat lagunya lebih dulu sebelum dunia (mendengar). Aku adalah seorang penggemar berat," lanjutnya.Paul juga bercerita mengenai proses penulisan lagu yang mereka jalani."Ketika kami mengerjakan sesuatu, seringkali yang akan terjadi adalah siapapun yang akan menjadi kreator lagu ini akan membuat bait pertama, kemudian kami duduk bersama dan melanjutkan dari situ. Hal-hal kecil yang dia lakukan sungguh brilian," ungkap Paul.Namun, Paul juga punya idola di luar kawan-kawan grupnya, yaitu Stevie Wonder. Paul menyebut Stevie sebagai "monster musik".Paul kini berusia 76 tahun dan masih aktif bermusik. Pada September mendatang, dia akan merilis album solo ke-17 yang berjudul Egypt Station. Dia juga akan menggelar tur musik bertajuk Freshen Up yang akan dimulai di Kanada pada September. Selain itu, Paul akan ikut meramaikan Austin City Limits Festival pada Oktober mendatang bersama Metallica, Childish Gambino, dan Arctic Monkeys.(ELG)