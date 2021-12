Begini Cara Masuk ke BTS Pop Up Store Jakarta

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ELG)

Indonesia menjadi negara ke-sembilan dari rangkaian BTS Map of The Soul showcase dan pendaftaran pertama telah ditutup. Untuk dapat memasuki pop up store offline Jakarta, ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi.Showcase ini dibuka mulai 8 Desember 2021 hingga 13 Maret 2022 di Senayan City. Waktu operasionalnya ialah pukul 10:05 WIB hingga 20:45 WIB.Hal pertama yang harus dilakukan bagi ARMY yang ingin mengunjungi showcase ini ialah mendaftarkan diri. Jadwal pendaftaran online dibuka setiap Hari Selasa untuk setiap sesi mingguan.Jadwal pendaftaran pertama dibuka pada 30 November 2021. Pendaftaran sesi berikutnya dibuka kembali pada 14 Desember 2021.Informasi terkait pendaftaran selanjutnya dapat dilihat di media sosial. Misalnya, di Instagram MorningKall dan Senayan City.Kemudian, calon pengunjung diwajibkan menggunakan masker selama di dalam showcase. Selanjutnya, wajib memakai hand sanitizer ketika memasuki toko. Begitu juga soal penerapan social distancing."Kami menawarkan lebih dari 400 produk. Ada stationery, apparel, jaket, t-shirt, semua yang disuka dari penggemar BTS," ujar GM Marketing Toys Kingdom, Ellen Widodo, di Senayan City, Jakarta.Ratusan produk merchandise yang disediakan ialah apparel, yakni hoodie, sweatshirt, jaket, t-shirt. Ada juga aksesoris, yaitu topi, tas, sandal, pouch, key chain, dan sebagainya.Selain itu, ada juga aksesoris gadget, yakni laptop pouch dan airpod case. Tersedia juga produk home living, misalnya selimut dan handuk"Kita juga menawarkan pengalaman belanja yang unik, karena ada experience zone, tempat untuk foto-fotonya. Jadi di setiap sudutnya ada yang Black Swan, ON, dan Dynamite," jelas Ellen."Masing-masing bisa experience sendiri ya, keunikannya seperti apa. Tak hanya itu, nanti para visitor akan disambut di pintu biru. Pintu itu adalah icon dari BTS Pop Up Map of The Soul, " pungkasnya.