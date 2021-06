Resso dan Putri Ariani Berikan Sentuhan Jazz di Lagu Viral "Jang Ganggu"

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Layanan streaming musik Resso kembali meluncurkan program Cover Artist. Proyek ini bertujuan mengorbitkan para musisi indie dengan mengcover lagu-lagu trending dan merilisnya secara eksklusif di Resso.Kali ini lagu yang di-cover adalah "Jang Ganggu" milik grup Shine of Black. Berbeda dengan genre aslinya reggae dan rap, lagu yang viral di TikTok dan Youtube ini dinyanyikan dengan nuansa jazz oleh Putri Ariani."Dalam bekerjasama dengan Putri, kami memberinya kebebasan untuk menginterpretasikan lagu sesuai keinginannya, dan ia memasukkan unsur jazzy ke dalamnya. Hasilnya benar-benar membuat kami terpesona," ujar Matthew Tanaya, Artist and Music Development Manager, Resso Indonesia dalam keterangan tertulisnya.Putri Ariani bukanlah sosok baru di dunia musik. Dia memenangkan Indonesia's Got Talent Season 2 pada tahun 2014 dan merupakan salah satu penyanyi resmi untuk lagu tema Asian Paragames 2018. Meski terlahir dengan gangguan penglihatan, penyanyi berusia 15 tahun asal Pekanbaru ini tak pernah menganggapnya sebagai kendala. Tahun lalu, ia merilis album Seeing with the Heart yang terdiri dari delapan lagu."Tantangan terbesar dalam meng-cover sebuah lagu adalah memastikan bahwa orang merasa nyaman dengan interpretasi saya. Saya berharap lebih banyak lagi orang yang akan mengenal karya musik saya, dan saya melalui Resso," kata Putri Ariani.Selain Putri, program Cover Artist Resso telah menghasilkan delapan artis dari berbagai daerah di Indonesia. Mereka meng-cover lagu-lagu yang dirilis secara eksklusif di Resso."Ini adalah komitmen kami untuk menghadirkan para talent kehadapan penggemar dan pengguna," ucap Matthew.(ELG)