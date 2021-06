Unik, Weezer Rilis Single Baru Berkolaborasi dengan Video Game

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Premiering their brand new song “Tell Me What You Want” from @WaveBreakGame, this is @Weezer! #SummerGameFest pic.twitter.com/SBVvTGiAeR — Summer Game Fest - LIVE Today! (@summergamefest) June 10, 2021

Jakarta: Weezer merilis single baru berjudul Tell Me What You Want, Jumat 11 Juni 2021. Uniknya, singel terbaru band rock asal California, AS, itu berkolaborasi dengan video game , Wave Break.Single terbaru Rivers Cuomo Cs bahkan diumumkan di Summer Game Fest. Sebuah acara perayaan yang menjadi tempat berkumpul penerbit, musisi, hingga, para penikmat video game.Wave Break merupakan game simulasi yang mengadopsi olahraga skateboard dan selancar. Game yang dirilis 19 April 2019 itu mengklaim menjadi game skateboating pertama di dunia.Gaya 80-an ditonjolkan game yang berlatar cerita suasa Miami Vice. Weezer yang juga sedang keranjingan gaya 80-an tertarik untuk berkolaborasi mengisi soundtrack game tersebut."Mereka (Weezer) bekerja sama dengan pengembang game untuk membuat musik streaming yang aman bagi komunitas," terang pembawa acara di Summer Game Fest."Lagu baru Tell Me What You Want ini belum pernah dirilis sebelumnya," lanjut sang pembawa acara.Sayang, para penggemar Weezer di Indonesia masih harus bersabar. Pasalnya mereka baru merilis single barunya tersebut di Amerika Utara, dan baru akan merilis secara global Sabtu 12 Juni 2021.Weezer terbilang menjadi salah satu band lawas yang masih eksis dan produktif hingga kini. Bahkan awal Mei lalu mereka merilis album berjudul Val Weezer, yang diakui terinspirasi oleh band rock legendaris, Van Halen.(ACF)