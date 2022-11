Lirik Lagu ‘Birthday’ yang Jadi Alasan Comeback Red Velvet Hingga Trending YouTube

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Lirik Lagu KPop Birthday- Red Velvet

(WAN)

Jakarta: Setelah vakum, akhirnya Girl Group Red Velvet comeback dengan video lagu barunya yaitu ‘Birthday’ yang dirilis di YouTube pada 28 November 2022, dan kini jadi Musik Trending di YouTube.Hanya dalam beberapa jam setelah perilisan, lagu Birthday berhasil menduduki peringkat satu iTunes album chart di lebih dari 44 negara.Beberapa negara tersebut adalah Indonesia, Kanada, Finlandia, Swedia, Polandia, Norwegia, Yunani, Rumania, Bulgaria, Guatemala, Bolivia, Kosta Rika, Selandia Baru, Luksemburg, dan masih banyak lagi.Tak hanya itu saja, Birthday sendiri merupakan title track dari mini album terbaru Red Velvet yang bertajuk The ReVe Festival 2022 - Birthday, di mana mini album tersebut dirilis pada hari yang sama.Dilansir dari Soompi, Birthday adalah lagu Pop-Dance dengan rhythmical drum, synth sound, dan trap rhythm yang mengisahkan tentang sebuah 'pengakuan' yang percaya diri dan memberikan hadiah yang tak terlupakan kepada seseorang yang disukai, sekaligus mewujudkan seluruh ucapan selamat ulang tahun.1 2 3 jigeumbuteon da SurpriseA to Z neoreul wihan i sunganJust today mwodeun haedo doenikkaR to V uril ttarawa bwaDeultteuneun gibune wanbyeokan nalssikkaji (Let’s get lit!)Feel so high oh my gosh jeonbu seonmul gatjiDumb dumb (nalttwineun gibuniya)Oneul harun machi DiamondsI got I got I got a special daySijakae Another chanceDalkomhan Ice Cream CakeTtodasi nege geonneNeoui Heartbeat check swag checkJigeum nal bomyeo tteollineun ne nunbit CheckMake your dayDu soneul kkok moeun chaero mwodeun sangsanghae bwaNunapeNega wonhan modeun geol da boyeojugo sipeoIt’s my day and your day it’s a party partyBulkkocha taolla eoseo ppallippalliOneul bam We rock the world (Yeah just rock the world)I can make the beat goBam bam ba ra bam ba ram ba raBaro oneuriya It’s your birthday birthdayBam bam ba ra bam ba ram ba ra On sesangi Shine and so icy icyBirthday birthday ttak jigeumiyaParty pop pop the champagne (Wow pop pop the champagne)Uri mamdaero irwojijiDeo kkumkkugo barae Bi-bi-bi-birthdayLook eodil bwado geujeo haengbokaejyeo nanWith you nunbusige pyeolchyeojineun hwansang gateun ViewJakku ipkkoriga ollagaModeun ge wanbyeokae OKNuntteumyeon i modeun ge sarajyeodo eottaeDu nuneul matchundamyeon maeiri tto BirthdaySomethin Kinda Crazy neodo neukkyeojijiNae mari da matji Believe me kiss meIt’s your dayDu soneul kkok moeun chaero gyesok sangsanghae bwaEveryday (All day)Neoegeman jugo sipeo igeon Very specialIt’s my day and your day it’s a party partyBulkkocha taolla eoseo ppallippalliOneul bam We rock the worldI can make the beat goBam bam ba ra bam ba ram ba raBaro oneuriya It’s your birthday birthdayBam bam ba ra bam ba ram ba raOn sesangi Shine and so icy icyBirthday birthday ttak jigeumiyaParty pop pop the champagne (Wow pop pop the champagne)Uri mamdaero irwojiji Deo kkumkkugo barae Birthday partyBam yeah yeahI can make the beat go beat go bounceGet it on get it on (Bam yeah yeah)Get it on get it onGet it on get it on We can make the beat goBa ra bam bam ba ra bam ba ram ba raBaro oneuriya It’s your birthday birthdayBam bam ba ra bam ba ram ba raOn sesangi Shine and so icy icyBirthday birthday ttak jigeumiyaParty pop pop the champagne (Wow pop pop the champagne)Uri mamdaero irwojijiDeo kkumkkugo barae Birthday party