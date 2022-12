Resep 21 Tahun The Rain Tak Pernah Ganti Personel

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Band asal Yogyakarta, THE RAIN sudah ada sejak 2001. Artinya, hingga saat ini usia band tersebut sudah lebih dari dua dekade.Meski sudah bertahan lama, THE RAIN tidak pernah ganti personel sekali pun. Sejak pertama kali berkarya sampai sekarang, personelnya masih tetap sama. Apa sih rahasia dari THE RAIN tetap bisa bersama dalam waktu lama?Vokalis THE RAIN, Indra Prasta mengatakan bahwa perjalanan mereka juga tidak selalu mulus. Pernah saat tahun 2010 merupakan masa-masa tersulit THE RAIN, di mana tidak punya manajer dan label. Di titik itu, THE RAIN tidak dapat memberikan nafkah untuk para anggota yang akhirnya membuat masing-masing harus bertahan sendiri.“THE RAIN itu di titik yang tidak bisa memberikan nafkah buat kami. Akhirnya kita masing-masing harus survive sendiri. Kondisinya masih ngontrak bareng, player, crew, manajemen,” kata Indra Prasta sebagai vokalis THE RAIN dalam wawancara virtual dengan Medcom.Pemain bass Ipul Bahri juga pulang ke Yogyakarta lantaran harus merawat mendiang ayahnya yang saat itu sedang sakit. Sehingga waktu untuk berkumpul jadi berkurang.Indra Prasta sendiri saat itu karena harus bertahan, ia melamar pekerjaan pada 2010 dan diterima menjadi admin media sosial di perusahaan yang bergerak di bidang majalah.Namun, tiga tahun setelah masa terpuruk, mereka kembali dengan single "Terlatih Patah Hati" yang sampai saat ini masih banyak didengar oleh banyak orang. Lagu tersebut mixed and mastered oleh Stephan Santoso yang memiliki nama besar.Mereka mengaku bisa dapat produser nama besar karena negosiasi dan membayarnya dengan mencicil. Cara para anggota melakukan negosiasi adalah dengan cara melakukan presentasi.“Band di sana yang bayarnya nyicil, mungkin kita satu-satunya yang nyicil,” ujarnya.Indra Prasta mengungkapkan rahasia keutuhan dari band-nya. Ketika menyangkut penulisan lagu, ia berkata, tidak memakai voting, melainkan benar-benar menilai mana yang bagus dan cocok dengan lagu yang ingin dibuat.“Jadi, misalnya ada ide masuk dari masing-masing, oh ternyata lebih bagus ini, ya udah jadi kita pakai,” katanya.Untuk keputusan manajerial yang menyangkut perusahaan, jika memang diperlukan barulah memakai voting. Namun, 90% selalu bermusyawarah mufakat. Ia mengaku bahwa anggotanya tidak ada keliaran saat terjadi konflik. Karena sudah lewat masa-masa seperti itu.