The Sounds Project 2022 Hari Pertama Sukses Digelar, Ini Penampil Hari Kedua

The Sound Project hadir kembali dengan membawa nuansa baru. Setelah sebelumnya hiatus sejak pandemi, antusias dari penikmat konser musik memadati acara. The Sounds Project Vol.5 tahun ini digelar di Allianz Ecopark, Ancol, Jakarta Utara pada 27 dan 28 Agustus 2022.The Sound Project juga mengumumkan bahwa tiket yang mereka jual sudah habis sejak Kamis, 26 Agustus 2022."Semua tiket The Sounds Project secara resmi telah habis," tulis akun @thesoundsproject, dikutip Jumat, 26 Agustus 2022."Dua tahun menanti akhirnya kita bisa merayakan keindahan musik lagi!" Tulisnya.Di akhir unggahan, pihak The Sound Project juga mengabarkan bahwa tak ada tiket yang dijual di lokasi.Adapun penampilan yang digelar The Sound Project kali ini datang dari musisi dalam dan luar negeri, berikut daftar lengkapnya.Penampil DAY 1 (27 Agustus 2022): FEAST, Armada, B.O.H.FM, Coldiac, Diskoria, Efek Rumah Kaca, Feel Koplo, Friday Noriabang, HIVI!, Jason Ranti, Juici Luicy, Kelomok Penerbang Roket, Kunto Aji, Last Child, Lomba Sihir, Malik & The Essentials, Padi Reborm, Pamungkas, Rizki Ferbian, Sisitipsi, Stars And Rabbit, The Adams, The S.I.G.I.T, The Walters (USA), Yura Yunita.Penampil DAY 2 (28 Agustus 2022): Ardhito Pramono, Bilal Indrajaya, Barasuara, Danilla, Dewa 19 Ft Ello, Fiersa Besari, Float, Four Twnty, FUR (UK), Gangga, Hindia, Idgitaf, Isyana Sarasvati, Jono & Joni, Nadin Amizah, NDX AKA, Nidji, Pemuda Sinarmas, Prince Husein, ity Club, The Changcuters, The panturas, The Upstairs, Vieratale.Pada hari pertama ini, The Sound Project Vol.5 dibuka oleh penampilan dari Kunto Aji. Dengan mengingatkan hiruk pikuk Jakarta melalui lagunya yang berjudul "Jakarta" membuat para penonton ikut bernyanyi.Selain itu, The Sound Project juga terdapat booth makanan serta minuman dari berbagai merek. Dengan begitu dipastikan pengunjung tidak kehausan dan kelaparan.Raja Alif Adhi Budoyo