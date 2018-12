Kilas Balik Konser 19 Musisi Internasional Selama 2018

: Sederet musisi solo dan grup mancanegara bertandang dan tampil dalam panggung konser di Indonesia sepanjang 2018, termasuk legenda hard rock Guns N' Roses serta dua diva Celine Dion dan Mariah Carey.Sejumlah nama lain meliputi Judas Priest, Megadeth, Incubus, Paramore, Boyzone, Liam Gallagher, Katy Perry, Shane Filan, Kenny G, David Foster, The Script, The xx, The Chainsmokers, Clean Bandit, Fifth Harmony, serta Charlie Puth.Berikut rangkuman Medcom.id atas belasan konser musisi tersebut sejak Januari hingga Desember 2018. Daftar ini tidak meliputi penampilan musisi di festival, kecuali Jogjarockarta. Khusus untuk konser dari musisi Korea Selatan, simak dalam artikel berikut.Setelah rencana 8 Agustus 2017 batal, eks vokalis Oasis dan Beady Eye ini akhirnya tampil dalam konser di Ecovention Park Jakarta pada 14 Januari 2018. Ini penampilan pertama Liam di Indonesia sejak menempuh karier solo dan merilis album debut As You Were. Dia membawakan belasan lagu, termasuk lagu Oasis seperti Wonderwall dan Morning Glory.Grup indie pop asal London ini tampil dalam konser di aula besar JIExpo Kemayoran pada Selasa malam, 23 Januari, sebagai bagian dari tur konser ketiga mereka bertajuk I See You di lima kawasan benua selama setahun. Ini juga menjadi pertunjukan musik pertama Madley Croft, Oliver Sim, dan Jamie xx di Indonesia.Grup rock asal AS ini tampil di Gambir Expo Jakarta pada Rabu, 7 Februari dalam konser bertajuk 8, sesuai nama album kedelapan mereka yang dirilis setahun sebelumnya. Grup berusia 27 tahun ini pernah konser di Jakarta pada 2008 dan 2011. Namun malam itu, salah satu lagu penutup menarik dari Brandon dan kawan-kawan adalah Wish You Were Here yang digabung dengan penggalan lagu berjudul sama dari Pink Floyd.Grup vokal yang awalnya berlima bersama Camila Cabello ini tampil dalam konser di Kasablanka Hall Jakarta pada Senin, 12 Maret sebagai bagian dari tur konser album ketiga mereka, Fifth Harmony. Dalam konser itu, Fifth juga sempat mengkampanyekan isu keberagaman.Mantan personel Westlife ini tampil dalam konser tiga kota, yaitu Surabaya pada 4 Maret, Yogyakarta pada 17 Maret, dan Palembang pada 18 Maret sebagai bagian dari tur konser Love Always. Dalam tajuk tur yang sama, Shane sebelumnya sudah tampil di Surabaya, Yogyakarta, dan Bandung pada Agustus 2017.Musisi legendaris David Foster tampil dalam konser bertajuk Hitman: David Foster & Friends di Dyandra Convention Center Surabaya pada Kamis, 22 Maret. Selain grup pengiring, pianis asal Kanada ini juga mengajak Anggun, Brian McKnight, Sandhy Sandoro, Dira Sugandi, serta Yura Yunita tampil di panggung yang sama.Pertunjukan itu semakin menarik ketika dalam dua sesi berbeda, David mengajak dua penonton untuk ikut benyanyi di panggung. Dua penonton bernama Yuli dan Lita Wahab ini tidak mengecewakan penonton. Selain di Surabaya, David juga tampil dalam konser serupa di Karanganyar dua hari berikutnya.Duo pop EDM yang populer lewat singel kolaborasi Roses dan Closer ini tampil di JIExpo Kemayoran pada Jumat, 30 Maret. Sebelumnya, mereka memang pernah dua kali tampil di Indonesia pada 2014 dan 2015, tetapi yang ketiga ini adalah konser pertama mereka dalam rangkaian tur dunia Memories Do Not Open.Grup pop Irlandia dengan singel andalan The Man Who Can't Be Moved ini tampil di Kasablanka Hall Jakarta pada Selasa, 10 April sebagai bagian dari tur konser dunia Freedom Child. Salah satu kejutan menarik dalam konser itu, Danny O'Donoghue dan dua rekannya tiba-tiba berpindah ke panggung kecil di bagian belakang area penonton.Dalam konser ketiganya di Indonesia, pelantun Chained to the Rhythm dan Swish Swish ini tampil di ICE BSD Tangerang pada Sabtu, 14 April. Selain keseruan panggung dan aksi energik Katy, satu kekurangan dari konser ini adalah sepinya penonton area depan panggung sehingga panitia harus kelabakan memindah penonton di belakang dan samping ke depan.Untuk pertama kalinya di Indonesia, diva kenamaan pelantun My Heart Will Go On ini tampil dalam konser memukau di Sentul International Convention Center pada Sabtu, 7 Juli. Celine Dion mengajak penyanyi perempuan yang mampu menirukan gaya puluhan penyanyi (impresionis), Veronic DiCaire, sebagai penampil pembuka.Kwintet vokal asal Irlandia ini menggelar tur konser dunia untuk merayakan usia grup 25 tahun dan sekaligus sebagai ajang pamit sebelum mereka bubar pada 2019. Untuk Indonesia, Boyzone tampil di Bandung pada 18 Agustus, Yogyakarta pada 19 Agustus, dan Surabaya pada 23 Agustus.Sebelumnya, Boyzone juga tampil dalam konser reuni di Istora Senayan Jakarta pada Jumat, 22 Mei.Grup elektropop asal Cambridge pemilik lagu Rather Be ini tampil dalam konser di Kasablanka Hall Jakarta pada Senin, 20 Agustus. Satu hal besar yang membuat penonton kecewa, sang vokalis dan pemain cello Grace Chatto tidak ikut tampil di panggung karena kembali ke Inggris karena alasan medis.Awalnya Paramore hendak tampil dalam konser pada 16 Februari, tetapi dibatalkan beberapa jam sebelum acara ketika penonton sudah menanti di ICE BSD Tangerang. Sakit tenggorokan vokalis Hayley Williams menjadi alasan. Konser pengganti digela di tempat yang sama pada 25 Agustus.Satu grup dari "Big Four" metal AS ini tampil dalam Jogjarockarta Festival di Stadion Kridosono Yogyakarta pada Sabtu, 27 Oktober, sebagai bagian dari tur konser mereka untuk merayakan perjalanan 35 tahun. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo turut hadir dan bergabung dengan penonton. Presiden Joko Widodo tidak bisa datang menonton, tetapi menyampaikan pesan video kepada penonton dan Megadeth.Diva dunia pelantun lagu populer Hero ini tampil dalam konser megah di Taman Lumbini dalam kompleks Candi Borobudur Magelang pada Selasa, 6 November. Mariah Carey sangat girang karena tampil di panggung berlatar Candi Borobudur saat malam yang diterangi lampu. Pihak pengelola candi berharap dunia semakin tahu situs warisan dunia ini.Musisi jaz dan pemain saksofon ini kembali tampil di panggung Indonesia dalam konser di Kasablanka Hall Jakarta pada Selasa, 6 November. Kenny G mengaku nyaman datang ke Indonesia dan merasa punya hubungan baik dengan masyarakat yang ramah.Guns N' Roses tampil kedua kalinya di Indonesia, tetapi dalam formasi reuni lebih lengkap dan bersejarah bersama Slash, Axl Rose, dan Duff McKagan di Gelora Bung Karno pada Kamis, 8 November. Konser ini menjadi bagian dari tur bernama Not In This LIfetime, yang merujuk ke sebuah wawancara tahun 2012 ketika Axl ditanya soal peluang reuni dan menjawab, "not in this lifetime."Penyanyi muda asal New Jersey AS ini tampil di ICE BSD Tangerang pada Jumat, 16 November, sebagai bagian dari tur konser dunia untuk album keduanya, Voicenotes. Charlie Puth, yang datang ke sini dengan pesawat jet pribadi, mengajukan permintaan unik sebelum konser, yaitu fasilitas grand piano di kamar besar hotel dan menu "makanan sehat" tanpa gluten.Legenda metal Inggris berusia lima dekade, Judas Priest, untuk pertama kalinya di Indonesia, tampil dalam konser bertajuk Firepower di Ecopark Ancol Jakarta pada Jumat, 7 Desember. Salah satu kejutan dalam konser adalah kemunculan gitaris Glenn Tipton, yang sebelumnya dikabarkan tak bisa tampil dalam setiap konser karena penyakit parkinson. Presiden Joko Widodo diundang tetapi tidak bisa hadir sebagai penonton.(ELG)