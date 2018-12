Daftar Konser Grup K-pop di Indonesia Sepanjang 2018

Demam budaya pop Korea atau hallyu semakin tampak di Indonesia. Sepanjang 2018, ada belasan nama pelaku seni asal Negeri Ginseng itu yang berkunjung ke Indonesia, termasuk para boyband dan girlband.Baik dalam panggung tunggal maupun musisi tamu dalam sebuah acara, konser K-pop selalu sukses menarik animo penggemar K-pop hingga rela melakukan apapun demi sang idola.Menilik sejenak setahun ke belakang sebelum memasuki tahun 2019, berikut ini daftar grup K-pop yang menggelar konser di Indonesia.Boyband GOT7 seperti mengawali panggung konser K-pop di Indonesia. Grup asuhan JYP Entertainment itu menggelar konser pada 21 Februari 2018 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Tangerang dengan tajuk GOT7 2018 WORLD TOUR 'EYES ON YOU' IN JAKARTA.Ini merupakan kali kedua kedatangan GOT7 setelah menggelar konser pada Februari 2017 di The Kasablanka Hall, Mall Kota Kasablanka, Jakarta Selatan. Konser GOT7 tahun ini dipromotori Mecima Pro.Dalam tajuk konser Wanna One World Tour - One: The World, grup K-pop beranggotakan 11 orang ini bertandang ke Indonesia pada 15 Juli 2018. Konser digelar tepatnya di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Tangerang.Kedatangan grup bentukan CJ & EM dari program kompetisi Produce 101 Season 2 itu dipromotori oleh IME Indonesia. Ini merupakan kali pertama Wanna One menggelar konser di Indonesia.Grup K-pop Twice menggelar konser tunggal bertajuk TWICELAND ZONE 2: Fantasy Park in Jakarta pada 25 Agustus 2018. Konser ini berlokasi di Indonesia Conventon Exhibition (ICE) BSD City, Tangerang. Pada waktu yang sama, grup asal Amerika Serikat, Paramore juga menggelar konser di ICE BSD, tetapi di venue berbeda.Tahun lalu, grup asuhan JYP Entertainment itu pernah menggelar konser di Indonesia dalam tajuk TWICE 1ST TOUR: TWICELAND - The Opening. Konser Twice pada tahun ini dipromotori oleh Mecima Pro.Boyband Super Junior hadir sebagai penampil dalam Closing Ceremony Asian Games 2018 pada 2 September di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat. Aksi panggungnya saat itu dibarengi dengan grup K-pop iKon. Seperti membangkitkan nostalgia era 2000-an, Super Junior membawakan lagu-lagu lama seperti Mr. Simple dan Bonamana.Grup asuhan Pledis Entertainment, Seventeen menggelar konser kali kedua di Indonesia. Konser dengan tajuk IDEAL CUT ini digelar pada 16 September 2018 bertempat di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Tangerang.September tahun lalu, Seventeen bertandang ke Indonesia dalam tajuk Diamond Edge.BTOB menggelar konser di Indonesia pada 21 September dalam tajuk BTOB in Jakarta 2018 di The Kasablanka Hall, Mall Kota Kasablanka. Konser BTOB di Indonesia dipromotori oleh Mecima Pro.Stray Kids belum lama ini juga bertandang ke Indonesia. Mereka tampil dalam panggung Spotify On Stage bersama Tulus, Anne-Marie, dan Alan Walker yang digelar pada 12 Oktober bertempat di Jakarta International Expo Hall C3 (JIExpo).Tahun ini merupakan kali pertama grup baru asuhan YG Entertainment itu ke Indonesia. Meski sempat diwarnai keributan, Stray Kids sukses membawakan beberapa lagu.Grup asuhan YG Entertainment, WINNER menggelar konser tunggalnya di Indonesia pada 17 November 2018. Konser bertajuk 2018 Everywhere Tour in Jakarta itu berlangsung di Tennis Indoor Senayan, Jakarta Pusat.Boyband iKon berkesempatan beraksi dalam dua panggung berbeda saat berada di Indonesia. Momen pertama kedatangan mereka saat menjadi pengisi Closing Ceremony Asian Games 2018 pada 2 September di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat.Kedua, saat mereka menggelar konser tunggal bertajuk iKON 2018 Continue Tour in Jakarta. Konser ini bertempat di Tennis Indoor Senayan, Jakarta Pusat pada 18 November.Kedatangan iKon dalam konser tunggalnya di Indonesia dipromotori oleh Mecima Pro.Grup vokal kuartet Jennie, Lisa, Jisoo, dan Rose menyapa penggemar Indonesia dalam panggung pengumuman Black Pink sebagai brand ambassador situs belanja online Shopee pada 19 November 2018. Konser berlangsung di Sentul International Convention Center (SICC), Jawa Barat.Pada Januari mendatang, grup K-pop yang belum lama ini digandeng berkolaborasi bersama Dua Lipa akan menggelar konser bertajuk 2019 World Tour Blackpink in Your Area di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Tangerang pada 20 Januari 2019.Kedatangan Black Pink dalam konser tunggalnya nanti dipromotori IME Indonesia.Keempat grup K-pop hadir dalam panggung utama K-COntent Expo yang digelar pada 6 Oktober di The Kasablanka Hall, Jakarta Selatan. Acara yang diadakan oleh Korea Creative Content Agency (KOCCA) ini digelar secara gratis.Selain keempat grup tersebut, solois Lyn turut memeriahkan acara.(ELG)