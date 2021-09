Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Grup musik The Panasdalam Bank baru saja merilis lagu terbaru berjudul "Kamu Orang Gula". Lagu itu masuk dalam EP terbaru mereka yang berjudul Yes I Am.EP Yes I Am yang akan segera dirilis berisi lagu-lagu yang bercerita soal kisah percintaan muda-mudi. Lagunya mengandung lirik jenaka yang menjadi ciri khas dari band asal Bandung ini.Melalui single "Kamu Orang Gula" yang bernuansa pop-folk, The Panasdalam Bank berkisah tentang seseorang yang mengutarakan kerinduan ke pasangannya yang manis. Hal itu diibaratkan seperti gula.Lagu ini diciptakan oleh Pidi Baiq pada sekitar tahun 2014-2015 dan diproduseri oleh Nawa. Lagu ini pertama kali dibawakan secara live di rumah The Panasdalam dengan format Rampak Gitar dengan vokal yang diisi oleh Nawa.Lirik singkat dan aransemen musik yang didominasi biola membuat proses rekaman lagu berdurasi tiga menit ini tidak mudah. Hal itu diungkapkan oleh Nandang selaku bassist dari The Panasdalam Bank."Proses rekaman dilakukan dalam keadaaan waswas dengan keadaan Pandemi. Beberapa dilakukan di rumah masing-masing, sebagian dilakukan di studio The Panasdalam Bank," ucap Nandang."Banyak hambatan karena workshop tidak terlaksana dengan lancar. Sampai akhirnya The Bank bersepakat memfinalkan karya dan merasa puas dengan hasilnya," tambahnya.Sementara itu, EP Yes I Am akan menjadi mini album pertama setelah lebih dari 10 tahun band ini tidak mengeluarkan album original. Berisi lima lagu baru akan segera dirilis dalam waktu dekat, EP ini menceritakan kisah cinta, rasa pilu, dan patah hati yang dialami remaja yang kerap kali diserang rasa galau.