Wawancara Eksklusif! Band Australia Mildlife Tertarik Eksplorasi Gamelan

Advertisement

(ASA)

Grup band asal Australia, Mildlife, menghadirkan daya tarik tersendiri dalam Joyland Festival yang digelar di GBK Baseball Stadium Senayan, pada Sabtu, 25 November 2023.Band beraliran psychedelic jazz electronic itu baru pertama kali ke Indonesia dan sukses mendapat respons positif dari penonton festival."Sangat menarik untuk kami karena, kami berpergian beberapa kali dan melihat perbedaan penonton, sangat menyenangkan melihat orang Indonesia, persis seperti yang saya harapkan, apalagi ini kunjungan kami pertama kali, semua orang sangat bersemangat dan sangat friendly, sangat menyenangkan, dan mereka into kepada musiknya juga yang mana itu sangat luar biasa," kata bassist Mildlife, Tom Shanahan, secara eksklusif kepada Medcom.id, usai tampil.Sejak album debut Mildlife, Phase, pada 2017, band ini mencuri perhatian lewat presentasi musik berbasis jazz dengan nuansa psychedelic 70-an yang kental dan ditopang kuat lewat elemen elektronik. Kesuksesan eksplorasi musik Mildlife kemudian diteruskan pada album selanjutnya, Automatic, yang dirilis pada 2020.(Wawancara Medcom.id bersama Mildlife)"The Magnificent Moon", lagu tersukses Mildlife, menghadirkan kembali bebunyian era awal synthesizer dekade akhir 70-an hingga 80-an, dengan padanan yang pas bassline repetitif khas musik dance/disco. Lagu dengan tempo yang berada pada area yang sama dengan house music ini selalu sukses membius pendengar, membuat siapa saja yang mendengar bergoyang kecil, termasuk saat dibawakan di Joyland Festival.Dalam wawancara dengan Medcom.id, kami juga melontarkan pertanyaan tentang apa yang akan mereka lakukan jika mereka mendapat kesempatan untuk melakukan eksplorasi lebih dalam pada musik Indonesia. Tanpa ragu para personel Mildlife pun menjawab, "Gamelan.""Gamelan. Kami tertarik dengan gamelan. Gamelan Yogyakarta, Bali. Musik gamelan terdengar sangat berbeda dari musik lainnya, terutama dari musik Barat. Sangat keren," kata gitaris Adam Halliwell penuh keyakinan.Kini, Mildlife tengah mempersiapkan perilisan album ketiga mereka, Chorus, yang akan dilepas Maret 2024. Album ini memuat single "Return to Centaurus" dan "Musica" yang telah dirilis. Dari dua single itu, terdengar bagaimana Mildlife melakukan banyak eksperimen. Mulai dari elemen perkusi pada single "Musica" dan mengemas lagu ini seperti anthem prog-disco, dan juga "Return to Centaurus" yang terdengar seperti perpanjangan musikalitas album debut Phase.Mildlife menjadi satu dari sekian band yang menarik untuk disimak di Joyland Festival Jakarta 2023. Beberapa band lain yang tak kalah menarik dalam festival ini antara lain Squid, Alvvays, The Beths, Otoboke Beaver, dan tentu saja sajian utama, Mew, Fleet Foxes, dan Interpol. Band Indonesia yang turut tampil dalam festival tiga hari ini antara lain, The Adams, Maliq & D'Essentials, The Brandals, Thee Marloes, BAP., Dongker, Rock N Roll Mafia, Mocca, dan Grrrl Gang.