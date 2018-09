Aksi Pete dan Carl "The Libertines" Berbagi Mik di Hodgepodge Superfest

Penampil dalam puncak acara hari pertama Hodgepodge Superfest, The Libertines sukses memanjakan penonton. Kendati sempat terlambat 10 menit menunggu aksi panggung Sundara Karma, The Libertines dari sudut Supermusic Stage menunjukkan kesiapan beraksi.Sekitar pukul 22.50 WIB, The Libertines menginjakkan kaki di atas panggung. Empat penggawa band rock alternatif asal Inggris itu membawakan belasan lagu andalan mereka, dibuka dengan singel Delaney dan Barbarians. Baru dua lagu, Gary Powell merasa gerah dan menanggalkan kausnya.Kelakar-kelakar kecil sempat disisipkan di sela aksi panggung The Libertines. Mereka tampak lincah dan menikmati sorot lampu serta sorak sorai penonton. Animo garda terdepan bahkan tampak begitu semangat, kendati sesekali suara bising terdengar dari sound system.Beberapa singel di menit awal yang dibawakan The Libertines antara lain The Man Who Would Be The King, Fame and Fortune dan Darling Clementine.Memasuki repertoar You're My Waterloo, Carl Barat beralih dari pegangan gitar menuju sudut panggung memainkan keyboard untuk interlude. Kucuran keringat dari para pemain semakin tampak dari kejauhan, belum lagi ketika masuk dalam repertoar Gunga Din.The Libertines di Supermusic Stage, Hodgepodge Superfest, Allianz Ecopark, Ancol, Jakarta, Sabtu, 1 September 2018. (Foto: Medcom.id/Cecylia Rura)Di setiap lagu, Pete dan Carl seolah tidak puas dengan hanya bermain pada mik masing-masing. Sesekali mereka saling memberi kunjungan balasan dan hampir di setiap lagu berbagi mik, meski kondisinya secara teknis baik-baik saja. Pete dan Carl terbilang biasa melakukan hal itu di atas panggung.Repertoar selanjutnya yaitu Can't Stand Me Now, What Katie Did, Death on The Stairs, The Saga dan Vertigo. Setelah para gitaris dan pemain bass menunjukkan aksi mereka, giliran Gary memukau penonton dengan aksi solo drum sebagai interlude memasuki lagu Good Old Days."Terima kasih sudah mengundang kami ke tempat yang indah ini, Indonesia," kata Pete dari atas panggung.Rupanya aksi The Libertines belum benar-benar berakhir. Singel Up The Bracket, What A Waster, Music When The Lights Go Out dan Don't Look Back Into The Sun menjadi sajian penutup aksi The Libertines yang berakhir sekitar pukul 00.00 WIB.Konser Hodgepodge Superfest belum berakhir. Masih ada Barefood yang menjadi sajian penutup acara di Kapal Api Stage.(ELG)