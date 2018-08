Calvin Harris Belum Tergoyahkan sebagai DJ Termahal Dunia

Calvin Harris kembali dinobatkan sebagai disjoki dengan bayaran termahal versi Forbes. Musisi sekaligus produser rekaman asal Skotlandia itu memegang rekor yang sama selama lima tahun belakangan.Tahun ini, penghasilan Calvin mencapai USD48 Juta atau setara Rp694 Miliar. Sementara The Chainsmokers mengekor di posisi kedua dengan penghasilan USD45,5 Juta atau setara Rp658 Miliar.Tiesto yang sebelumnya berada di posisi kedua harus turun di posisi ketiga dengan penghasilan USD33 juta atau setara Rp477 Miliar. Steve Aoki menyusul dengan penghasilan USD28 Juta atau setara Rp405 miliar dan Marshmello dengan penghasilan USD23 Juta atau setara Rp333 Miliar.Sementara itu, nama-nama DJ populer lain seperti Zedd, Martin Garrix, Diplo, David Guetta dan DJ Snake masih berada dalam daftar 15 DJ dengan penghasilan tertinggi versi Forbes.Berikut daftar lengkapnya:1. Calvin Harris – USD48 Juta (Rp694 Miliar)2. The Chainsmokers – USD45,5 Juta (Rp658 Miliar)3. Tiesto – USD33 Juta (Rp477 Miliar)4. Steve Aoki – USD28 Juta (Rp405 miliar)5. Marshmello – USD23 Juta (Rp333 Miliar)6. Zedd – USD22 Juta (Rp318 Miliar)7. Diplo – USD20 Juta (Rp289 Miliar)8. David Guetta – USD15 Juta (Rp217 Miliar)9. Kaskade – USD13,5 Juta (Rp195 Miliar)10. Martin Garrix – USD13 Juta (Rp188 Miliar)11. Axwell Λ Ingrosso – USD12 Juta (Rp173 Miliar)12. Kygo – USD11,5 Juta (Rp166 Miliar)13. DJ Snake – USD11 Juta (Rp159 Miliar)14. Dimitri Vegas & Like Mike – USD10,5 Juta (Rp151 Miliar)15. Afrojack – USD10 Juta (Rp144 Miliar)(ELG)