5 Lagu Indonesia Rekomendasi Glenn Fredly

Glenn Fredly dikenal sebagai salah satu penulis lagu pop Indonesia terbaik yang ada pada saat ini. Ditemui Medcom di kawasan Petogogan, Jakarta Selatan, beberapa waktu lalu, Glenn berbagi gagasan atas lagu-lagu yang menginspirasinya.1.“Karena itu lagu yang membuat gue ingin menyanyi lagi,” kata Glenn Fredly.Pahama merupakan grup yang lahir pada 1975. Nama mereka kian melejit usai menjuarai ajang Bintang Radio & TV Remaja. Kualitas grup ini lantas membuat Bimbo tergerak untuk memproduseri album perdana Pahama.2.“Gue belajar baca not dari lagu itu, umur empat atau lima tahun. Dulu gue ikut lomba menyanyi harus membaca not. Lagu itu nempel banget,” ujar Glenn.Lagu ini sudah jarang terdengar dinyanyikan anak-anak masa kini. Seperti lagu anak karya AT Mahmud pada umumnya, lagu ini berkisah tentang kebaikan Sang Pencipta yang membuat alam begitu indah.3.“Karena gue generasi X yang bertemu satu fase (reformasi) yang melihat perubahan, awal baru. Gue tumbuh dengan itu.”Lagu Bongkar lahir dari album Swami I yang dirilis pada 1989. Swami sendiri merupakan grup kolektif yang terdiri dari musisi-musisi yang sudah memiliki nama besar di industri, yaitu Iwan Fals, Sawung Jabo, Naniel, Nanoe dan Innisisri. Album Swami I juga memuat hit Bento yang masih populer ingga hari ini.4.“Gue suka melodi dan liriknya. Dodo Zakaria salah satu penulis lagu yang gue suka,” kata Glenn.Lagu ini dipopulerkan oleh Utha Likumahuwa, masuk ke dalam album Untuk Apa Lagi yang dirilis pada 1990. Esok Kan Masih Ada ditulis oleh Dodo Zakaria, seorang penulis lagu yang berkontribusi terhadap industri musik populer Indonesia era 1980-an hingga 1990-an.5.“Gue suka mendengar ritme lagu itu, lagu daerah yang saat gue besar masih diputar di radio.”Rame Rame jadi salah satu lagu daerah yang kerap dibawakan Glenn di atas panggung. Lagu ini dipopulerkan oleh Christy.(ASA)