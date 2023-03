Pianis Cilik Nathasia Djong Rilis Lagu Usai Harumkan Nama Indonesia di Amerika

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Pianis cilik Nathasia Djong merilis karya Indonesia Inspirasiku yang berisi medley tiga lagu Indonesia yakni, "Di Timur Matahari", "Satu Nusa Satu Bangsa", dan "Tanah Airku". Lagu ini merupakan kolaborasi Nathasia bersama dengan Aksi Cinta Indonesia (ACI).Melalui lagu ini, Nathasia dan ACI ingin mengajak anak-anak menemukan kembali identitas mereka sebagai orang Indonesia melalui seni inovatif. Nathasia ingin anak-anak Indonesia meraih cita-cita dengan mencontohkan bermain musik alih-alih bermain ponsel.Nathasia yang baru berusia 7 tahun menunjukkan minatnya pada piano sejak usia dua tahun. Saat itu dia kakak-kakaknya bermain piano dan langsung tertarik."Aku pertama kali lihat kakak-kakak latihan piano dan bagus sekali, jadi aku seneng, ingin bisa juga. Saat itu aku baru main asal-asalan, belum bisa membaca, tetapi mami kemudian punya cara, " kata Nathasia.Ibunda Nathasia, Lidiana Bunyamin kebetulan merupakan pengajar piano. Di usia yang masih kecil, Nathasia menunjukkan minat dan bakat luar biasa terhadap musik."Saat itu kaki Nathasia belum bisa sampai ke pedal. Tetapi kemudian saya gendong. Saat saya lihat jarinya cukup kuat, kemudian saya menggunakan alat tambahan supaya bisa sampai ke pedal, masalah belum bisa membaca not balok, kemudian solusinya adalah dengan memberi warna pada setiap not balok untuk membantu mengenali not," kata Lidiana.Di usia lima tahun, Nathasia akhirnya mengambil ujian piano di The Associated Board of the Royal Schools of Music, London. Tahun ini Nathasia menjadi peserta ujian termuda yang dicatat Indonesia dengan Level Grade 5. Grade ini setara dengan kemampuan pengajar piano tahap awal."Bakat itu hanya 20 persen bisa membuat orang menjadi mahir, 80 persen selebihnya adalah hasil latihan. Bakat dan latihan inilah yang harus didukung orangtua," ucap Lidiana.Lomba demi lomba pun ikut diikuti Natashia. Sebut saja lomba di Jakarta, Surabaya, kemudian Singapura, Hongkong, dan kemudian Amerika. Ratusan prestasi telah diraihnya, termasuk pada akhir 2022 Nathasia mengikuti acara World Championships of Performing Art di California, Amerika.Nathasia menjadi peraih tiga medali emas pertama, tiga medali perak, serta overall winner untuk Indonesia. Prestasi ini menjadikan dirinya sebagai orang pertama yang membentangkan merah putih di panggung international di Amerika Serikat dengan perolehan 3 mendali emas dan 3 medali perak serta 2 overall winner.Tidak hanya piano, Nathasia bahkan berlatih vokal, biola, drum, dan balet yang semuanya bermuara dengan prestasi. Meski begitu, Nathasia seperti anak-anak seusianya yang suka menonton."Aku biasanya setelah sekolah tidur siang, bermain dengan boneka, dan berlatih," tutup Natashia.