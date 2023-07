Buntut Kampanye LGBT di Malaysia, The 1975 Batal Tampil di Jakarta Hari Ini

Click to Expose Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Band asal Inggris, The 1975, batal tampil di festival musik We The Fest, Minggu, 23 Juli 2023, di kawasan komplek Gelora Bung Karno, Jakarta. Batalnya The 1975 diumumkan langsung melalui media sosial We The Fest."Dengan penuh rasa sesal The 1975 mengumumkan penampilan mereka yang akan datang di Jakarta dan Taipei tidak berjalan seperti yang direncanakan.""Band tidak pernah menganggap enteng keputusan membatalkan show dan sudah tidak sabar untuk bermain untuk penggemar di Jakarta dan Taipei, namun sayangnya, karena situasi saat ini tidak memungkinkan untuk melanjutkan pertunjukan yang telah dijadwalkan," tulis pernyataan dari The 1975 yang dibagikan melalui media sosial We The Fest, Minggu, 23 Juli 2023.Pembatalan ini buntut dari dilarangnya The 1975 di Kuala Lumpur.The 1975 tampil di Good Vibes Festival, Kuala Lumpur, pada Jumat 21 Juli 2023. Namun, Matty Healy sang vokalis justru berulah dengan mengecam hukum Malaysia yang melarang hubungan sesama jenis. Secara nekat Matty mengajak bassist-nya - yang juga seorang pria - Ross MacDonald untuk berciuman di atas panggung laiknya sepasang kekasih.Tak perlu waktu lama, setelah aksi itu The 1975 langsung dilarang tampil dan mereka terpaksa turun panggung 30 menit lebih cepat. Good Vibes Festival yang sejatinya berlangsung tiga hari itu pun terpaksa distop buntut ulah Matty.Promotor Good Vibes Festival pun turut menyalahkan The 1975 yang dianggap melanggar perjanjian untuk menghormati hukum, pedoman dan kearifan lokal."Sayangnya, Healy tidak menghormati jaminan ini, meskipun kami percaya pada komitmen mereka.""Tindakan Healy sangat mengejutkan kami, dan kami menghentikan pertunjukan sesegera mungkin setelah insiden tersebut," kata Future Sound Asia, promotor Good Vibes Festival.Pada penyelenggaraan hari ketiga We The Fest, artis yang tampil antara lain Jake Scott, Alexander 23, Cokelat, Raisa, Tiara Andini, dan Ziva Magnolnya.