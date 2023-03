Tegas! Ahmad Dhani Larang Once Mekel Nyanyikan Lagu Dewa 19

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Ahmad Dhani resmi melarang Once Mekel menyanyikan lagu-lagu Dewa 19 secara solo. Itu artinya, Once tidak boleh membawakan lagu-lagu Dewa 19 dalam pertunjukan musik apapun, kecuali saat ia tampil bersama Ahmad Dhani, dkk."Saya umumkan, saya melarang Once untuk menyanyikan lagu Dewa 19. Sejak saya ucapkan di media hari ini, saya larang Once Mekel atau Elfonda Once menyanyikan lagu Dewa 19," kata Ahmad Dhani di kawasan Pluit, Jakarta Utara, Selasa, 28 Maret 2023.Dhani menjelaskan kalau setelah lebaran, jadwal manggung Dewa 19 akan lebih padat. Oleh karena itu, ia tidak ingin ada pertunjukan musik lain yang menggunakan lagu-lagu band yang didirikannya itu. Hal ini juga dilakukan untuk memberi hak eksklusifitas kepada promotor konser Dewa 19."Karena sekarang Dewa 19 sedang melakukan tur. Habis lebaran, nanti 2 kali (manggung) dalam seminggu, itu tur bersama Dewa 19. Jadi, tidak boleh ada konser lain yang mengganggu yang menggunakan lagu Dewa 19," tegas Dhani."Saya menjaga kemurnian dari konser Dewa yang dilangsungkan setelah lebaran. Sampai nanti saya umumkan lagi. Karena konser Dewa 19 sampai Desember 2023 full," tambah musisi berkepala plontos itu.Ahmad Dhani pun menyatakan masih memperbolehkan Once untuk membawakan lagu-lagu ciptaannya selain yang ada di Dewa 19."Lagu Dhani lain boleh, yang tidak boleh lagu Dewa 19. Lagu saya di T.R.I.A.D, Ahmad Band, itu boleh. Spesifik Dewa 19 yang nggak boleh," imbuhnya.Pentolan Dewa 19 itu pun menyebut kalau keputusannya ini dilindungi oleh peraturan dari Direktorat Jenderal Hak dan Kekayaan Intelektual (Dirjen HAKI)."Menurut Dirjen HAKI, apabila ada sebuah pengumuman dari pencipta lagu, itu hak dari para pencipta," ujarnya.Sementara itu, Ali Lubis selaku kuasa hukum Dewa 19 menjelaskan lebih lanjut soal adanya sanksi pidana dan perdata jika Once Mekel melanggar keputusan Ahmad Dhani."Pada intinya, jika Once melanggar, sanksi pidananya itu tiga sampai empat tahun kurungan penjara, tergantung pada pasal yang termuat di UU (Hak Cipta). Kalau perdatanya, ada sanksi denda yang harus dibayarkan, sekitar Rp500 juta sampai Rp1 miliar," ujar Ali Lubis.Belakangan, hubungan Ahmad Dhani dan Once Mekel seolah terlihat memanas sebagai buntut dari persoalan royalti lagu-lagu Dewa 19. Namun, Dhani pernah menegaskan kalau tidak ada masalah pribadi antara dirinya dengan Once. Ini murni soal hak cipta karya-karyanya.Pada 1 Maret 2023, Dhani mengumumkan kalau dirinya kembali bernaung di bawah Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) Wahana Musik Indonesia (WAMI). Itu artinya, Dhani kembali mempercayakan WAMI untuk mengatur izin dan royalti lagu-lagu ciptaannya.Dalam kesempatan tersebut, kiboris Dewa 19 itu menjelaskan, kini, jika EO (Event Organizer) mau menyelenggarakan konser profesional dan artis yang tampil di konser tersebut hendak membawakan lagu ciptaan Ahmad Dhani, maka pihak yang wajib meminta izin dan membayar royalti kepada WAMI adalah EO-nya, bukan musisinya.Sementara itu, pada Selasa, 28 Maret 2023, Ahmad Dhani mengunggah sebuah tangkapan layar percakapan di grup WhatsApp WAMI. Dalam unggahan itu, Dhani meminta data EO yang mengundang Once sebagai penampil.Dari tangkapan layar tersebut, diketahui banyak EO yang belakangan ini mengundang Once sebagai penampil, dan Once diduga turut membawakan lagu-lagu Dewa 19 di acara-acara tersebut. Namun, banyak dari EO tersebut yang tidak meminta izin dan melapor kepada WAMI."Tolong siapin data EO yang ngundang Once. Ada ga?" tanya Dhani kepada Meidi yang merupakan general manager WAMI."Kita lagi cariin, karena banyak yang gak lapor," jawab Meidi.