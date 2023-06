Sempat Vakum 18 Tahun, Ini Profil The Corrs yang Bakal Konser di Jakarta

Profil The Corrs





Harga tiket konser The Corrs di Jakarta

(PRI)

Jakarta: Grup band legendaris asal Irlandia, The Corrs bakal menggelar konser di Jakarta pada 18 Oktober 2023 mendatang tepatnya di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta Utara.Konser bertajuk "The Corrs Live in Jakarta" tersebut siap mengajak para penggemarnya di Indonesia untuk bernostalgia dengan sejumlah hits, seperti "Breathless", "Runaway", "All The Love in the World", dan "Summer Sunshine".The Corrs terbentuk pada tahun 1990 di Dundalk, Irlandia. Band ini beranggotakan empat orang bersaudara yakni Andrea (Vokal), Sharon (violin/piano/vokal), Caroline (drums), dan Jim (gitar).The Corrs sempat vakum selama 18 tahun dari industri musik, namun hingga saat ini mereka masih memiliki penggemar di seluruh dunia.Selama eksis di inudstri musik, The Corrs telah merilis sebanyak 7 album studio yang meraih banyak apresiasi, termasuk album perdana “Forgiven, Not Forgotten” yang rilis tahun 1995 dan album “Talk On Corners” tahun 1997 yang menjadi album tersukses mereka.The Corrs juga sukses meraih penjualan album sebanyak 40 juta keping di seluruh dunia dan memenangkan 24 penghargaan serta 48 nominasi bergengsi di industri musik.Beberapa penghargaan prestisius yang pernah mereka raih termasuk BRIT Award untuk kategori Band Internasional Terbaik tahun 1999 hingga dua nominasi Grammy tahun 2001 untuk lagu "Breathless" dan "Rebel Heart".Tiket "The Corrs Live in Jakarta" hanya akan dijual dalam satu periode, yakni pada Rabu, 21 Juni 2023 melalui laman www.thecorrsjakarta.com.Ada lima kategori tiket yang disediakan. Kategori Bronze jadi yang termurah dengan banderol Rp1 juta dan yang termahal ialah VIP Platinum dengan banderol Rp4,5 juta. Kabar baiknya, harga yang ditawarkan sudah termasuk biaya pajak dan biaya admin.Untuk informasi terbaru soal konser "The Corrs Live in Jakarta", Sobat Medcom bisa mengakses Instagram @ravelentertainment.