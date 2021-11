Afgan Jamin Penonton Terkejut Lihat Video Klip "Keep It Hush"

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ELG)

DJ (Disjoki) Dipha Barus berkolaborasi dengan penyanyi Afgan dan Esther Geraldine dalam lagu "Keep It Hush". Lagu itu telah dirilis, sedangkan video musik (MV)-nya akan dirilis bulan depan."MV bakal dirilis antara tanggal 3-10 Desember 2021," ungkap Dipha Barus dalam konferensi pers virtual."Ada kayak kita jadi fotografer. Jadi nanti ada kayak model-modelnya yang merepresentasikan topiknya," timpal Afgan. Pada video musik, Afgan menekankan bakal ada orang-orang yang membuat penonton terkejut. Namun, mereka enggan membocorkan lebih detail terkait konsep MV itu."Visualnya ada bunga, tapi gue baru nyadar saat ini. Esther adalah pemenang pertama dari flower challenge yang gue buat. Mungkin gue bakal buat challenge lagi karena Indonesia punya banyak orang bertalenta. Bukan hanya Indonesia, tapi di semua negara," tutur Dipha.Proses pembuatan lagu hingga MV diakui Afgan tidak sulit. Bahkan, menurutnya, proses recordingnya temasuk cepat dibanding lagunya yang lain. Sedangkan Esther, merasa nyaman selama menyelesaikan proses pembuatan lagu "Keep It Hush". "Aku merasa tidak sulit untuk berkerja bersama Kak Dipha Barus dan Kak Afgan. Entah apa hanya aku yang merasa begitu, tetapi menurutku semuanya merasakan hal yang sama. Ya, aku sangat menikmatinya," aku Esther.Sementara itu, lagu "Keep It Hush" merupakan respons terhadap kecenderungan orang untuk berbagi hal-hal yang tidak perlu melalui media sosial. Justru, hal-hal yang terlalu overshare itu menjadi bumerang untuk diri mereka sendiri."Gue dan tim penulis lagu gue, Monica Karina dan Matter Mos, studi tentang oversharing di media sosial. Menurut gue, ada nilai yang salah karena menganggap komen sebagai situasi hidup dan mati. Jadi kami mau fokus di oversharing itu," papar Dipha."Inti lirik ini tentang bagaimana tidak semua hal perlu diketahui orang lain. Enggak semuanya harus dibagi, dan enggak semuanya harus dikomentari," pungkasnya.