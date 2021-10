Lagu "Collide" Tandai Petualangan Baru Rafi Sudirman

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Setelah banyak memproduksi dan mempromosikan lagu-lagunya secara independen, Rafi Sudirman memulai petualangan baru di industri musik Indonesia . Dia memutuskan bergabung dengan major label Warner Music Indonesia.Lagu berjudul "Collide" dirilis Rafi sebagai awal petualangan barunya bersama Warner Music Indonesia. Lagu berbahasa Inggris ini bercerita tentang pasangan yang tengah bermasalah untuk mempertahankan hubungannya.Meski usianya masih 17 tahun, Rafi sudah terbiasa membuat lagu sendiri. Dia gemar mencurahkan isi hati lewat lirik lagu yang dalam, termasuk di lagu "Collide"."Being very honest and vulnerable about your feeling isn’t easy. Ini yang memotivasi aku untuk terus menulis melodi yang berbeda dan lirik yang catchy. Lagu ini memiliki arti spesial buat aku. Mengingatkan tentang komitmen, sebuah hal yang sangat kuat dan powerful," kata Rafi Sudirman dalam keterangan tertulisnya.Sebelum bergabung dengan Warner Music Indonesia, Rafi memulai karier bermusiknya sejak kecil. Dia pernah tergabung dalam grup Di Atas Rata- Rata bentukan Erwin dan Gita Gutawa.Dia bahkan pernah mendapatkan penghargaan sebagai Penyanyi Anak Laki- Laki Terbaik di AMI Awards 2017 dan bergabung dalam CHAS (Chaseiro All Stars) bentukan Candra Darusman Lagu "Collide" ditulis Rafi bersama Gilang Wisnandar HNATA. Dia menggandeng Ankadiov Subran untuk memproduseri lagu ini bersama. Anka merupakan produser peraih penghargaan "Best R&B Song of the Year" untuk lagu "It’s Amazing" yang dinyanyikan Rahmania Astrini.Rafi berharap lagu barunya bisa diterima penikmat musik Indonesia. Dia pun yakin perjalanan barunya di industri musik bersama Warner Music Indonesia bisa berjalan lancar."Saya berharap semoga single baru 'Collide' ini bisa menemani keseharian teman-teman semua saat sedang bersama keluarga, teman, ataupun mungkin pacar. Saya ingin lagu ini menjadi bagian dari hal-hal kecil yang terjadi di hidup teman-teman semua sehingga menjadi memori untuk dikenang," tutup Rafi.