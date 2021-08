Suasana Haru di Malam Terakhir Rose Blackpink dengan Sea of Hope

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Rose Blankpink telah menjadi bintang tamu kesayangan dalam tayangan Sea of Hope. Kini, Rose pamit dengan membawakan lagu miliknya yang berjudul "Gone".Dilansir dari Soompi, Sea of Hope adalah program variety baru yang mengundang selebritas menampilkan kemampuan musik mereka. Selain itu, juga menyiapkan hidangan buatan sendiri untuk para tamu di bar tepi laut.Program ini dimeriahkan oleh para selebritas papan atas. Di antaranya, Lee Dong Wook, Kim Go Eun, Lee Ji Ah, Onew SHINee, Lee Suhyun AKMU, dan Yoon Jong Shin. Sedangkan Rose Blankpink, merupakan bintang tamu spesial.Pada episode 3 Agustus 2021, acara tersebut diadakan di Pohang. Selanjutnya, para pemain akan mendirikan bar tepi laut baru di kota Woocheon.Rose tidak akan pergi bersama mereka. Sehingga, episode awal bulan ini menjadi malam terakhir mereka bersama Rose di Pohang.Lagu "Gone" dibawakan Rose sepenuh hati sebagai perpisahannya pada program tersebut. Bahkan, mata Rose terlihat berkaca-kaca ketika menyanyikan lagu itu.Sementara itu, Rose berhasil memeriahkan Sea of Hope hingga menjadi perbincangan publik. Ia sukses membawakan lagu "Slow Dancing in The Burning Room" milik John Mayer dan "Read My Mind" milik The Killers.Penyanyi yang lahir di New Zealand ini juga pernah menyanyikan lagu "Time Walking on Memories" milik Nell dengan duet bersama Onew SHINee. Rose juga berkolaborasi dengan Lee Suhyun, Yoon Jong Shin, dan Onew, untuk membawakan lagu "Lovely Day" milik Bill Withers.(ELG)