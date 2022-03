The Panturas Rilis Vinyl Album Ombak Banyu Asmara dalam Pesta De La Show Vol. 5

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Grup band asal Jatinangor, The Panturas, merilis vinyl album Ombak Banyu Asmara, di bawah naungan label La Munai Records. Perilisan vinyl itu digelar dalam pesta musik De La Show Vol. 5 yang menghadirkan penampilan dari Rub Of Rub, Tarrkam, Swellow, dan tentu saja The Panturas.De La Show Vol. 5 digelar di The Moon, Hotel Monopoli, Kemang, Jakarta Selatan, pada Kamis, 31 Maret 2022, pukul 19:00, dengan tiket masuk Rp100 ribu.Ombak Banyu Asmara merupakan album kedua The Panturas yang dirilis pada 2021.Malam Anugerah yang diadakan pada 22 November 2022. Pada album kedua ini, eksplorasi yang dilakukan The Panturas dari segi aransemen cukup kaya. Mereka melibatkan Lafa Pratomo sebagai produser, yang dipercaya mampu menjaga roh The Panturas."Kami banyak mendengarkan referensi baru di luar wilayah surf music puritan, semisal Takeshi Terauchi atau Yanti Bersaudara. Ombak Banyu Asmara coba mendobrak kebiasaan yang sudah pernah Panturas lakukan sebelumnya. Kami tidak ingin tertebak," kata Surya "Kuya" Fikri Asshidiq, drummer The Panturas.Vinyl album Ombak Banyu Asmara dijual seharga Rp400 ribu.