Beyonce Reuni dengan Destiny's Child di Panggung Coachella

Beyonce menjadi penampil utama di Coachella pada Sabtu pekan lalu dan sekaligus menjadi penyanyi perempuan berkulit hitam pertama dalam festival musik berusia 19 tahun tersebut. Salah satu suguhan kejutan adalah penampilan Beyonce bersama grup trio lamanya, Destiny's Child.Seperti dilaporkan Rolling Stone, Beyonce memang dijadwalkan beraksi dengan beberapa penyanyi tamu seperti Jay-Z dan Solange Knowles. Namun beredar rumor bahwa Kelly Rowland dan Michelle Williams dari Destiny's Child juga akan ikut tampil.Rumor terbukti. Dalam segmen akhir, Beyonce mengizinkan bintang lain masuk panggungnya. Jay-Z masuk dan mereka berduet membawakan Deja Vu. Baru setelah itu Kelly dan Michelle masuk bersama Beyonce, disambut riuh penonton.Ini merupakan penampilan pertama mereka dalam tiga tahun terakhir. Mereka membawakan secara medley tiga lagu andalan, yaitu Lose My Breath, Say My Name, dan Soldier.Sebelum ini, Destiny's Child tampil terakhir kali di panggung Stellar Awards pada 2015. Mereka juga muncul sebagai kejutan dan membawakan Say Yes. Pada 2013, kelly dan Michelle juga tampil sebagai bintang tamu dalam penampilan Beyonce di panggung Super Bowl di Lousiana.Destiny's Child dibentuk pada 1997 oleh Beyonce dan Kelly bersama LaTavia Roberson dan LeToya Lucket. Setelah tiga tahun, LaTavia dan LeToya keluar lalu digantikan oleh Michelle dan Farah Franklin. Namun Farah keluar dalam beberapa bulan.Setelah itu, Destiny's Child berjalan bertiga hingga grup ini bubar pada 2006. Grup ini telah merilis empat album studio.(ASA)