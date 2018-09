Once Rasakan Sensasi Berbeda saat Terlibat di Konser Amal

Konser amal bertajuk Intimate Concert with Once, Ari Lasso and LiLo member of KLa Project sukses digelar. Acara yang digelar Hotel Golden Tulip, Batu, Jawa Timur, pada Jumat, 7 September 2018 malam itu menampilkan tiga musisi terkenal Indonesia, Once, Ari Lasso dan Lilo Kla Project.Keuntungan acara ini akan digunakan untuk penanganan penderita kanker anak yang kurang mampu melalui Yayasan Pita Kuning Anak Indonesia. PT. Esa Kreasi Promosindo selaku penggagas konser hanya menjual 300 lembar tiket.Once, Ari Lasso, dan Lilo membawakan lagu-lagu yang pernah nyanyikan. Selain lagu-lagu saat bersolo karier, Once dan Ari Lasso turut menyanyikan lagu Dewa 19, tempat mereka pernah tergabung. Begitu juga dengan Lilo."Cari untung memang perlu, tapi bisa dicari kapan saja dan di mana saja. Nah, alangkah lebih bagus kalau tidak sekadar cari untung, tapi juga mendapatkan pahala," ujar Lilo dalam keterangan tertulisnya.Sementara bagi Once, bisa terlibat dalam konser amal memiliki rasa berbeda dengan tampil di acara lainnya. "Sebagai musisi kami merasa lebih bernilai, karena selain menghibur juga bisa sekaligus beramal dan mengajak orang lain beramal," ujar Once.Lilo yang juga menjadi salah satu penggagas awal acara ini mengungkapkan jika ide konser ini lahir ketika diundang menyaksikan sebuah konser terbatas Bon Jovi di Amerika. Ternyata itu adalah sebuah pertunjukan untuk menggalang dana yang dilakukan secara rutin."Idenya diilhami waktu nonton konser amal private Bon Jovi. Mereka punya semacam foundation yang kegiatannya membantu orang-orang miskin, kasih makan orang kurang mampu, veteran perang, dan sebagainya. Nah, cari dananya lewat konser khusus yang tiketnya dijual mahal, hasilnya disumbangkan kepada yang membutuhkan," ucap Lilo.CEO Esa Kreasi Ernest Rafael mengaku senang dengan terselenggaranya konser ini. Dia berharap masyarakat lebih peduli dengan penderita kanker anak. Pasalnya, kanker anak berbeda dengan kanker yang dialami oleh orang dewasa."Pendekatan kami terhadap penderitanya pun berbeda. Konser ini merupakan dukungan dan aksi nyata kami untuk penanganan kanker anak di Indonesia," kata Ernest.(ELG)