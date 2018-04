Rekor Baru, Video Musik Despacito Tembus 5 Miliar Penonton YouTube

Lagu Despacito besutan duo musisi asal Puerto Rico, Luis Fonsi dan Daddy Yankee berhasil memecah rekor baru sebagai video musik paling banyak diputar melalui media streaming YouTube.Lagu yang diunggah resmi sejak 12 Januari 2017 itu hingga kini berhasil menembus angka lima miliar penonton.Sementara lagu Despacito yang dibawakan secara duet bersama penyanyi Justin Bieber baru menembus sekitar tujuh juta penonton.Prestasi ini diawali dengan predikat video musik terlaris di YouTube sejak Agustus tahun lalu dan berhasil menjadi cuplikan yang paling banyak ditonton di YouTube sepanjang 2017.Video musik Despacito diarahkan oleh sutradara Carlos Perez dan mengambil syuting lokasi di San Juan, Puerto Rico pada Desember 2016. Video musik Despacito dirilis oleh Universal Music Latino.Sebelumnya, pada Juli 2017 singel Gangnam Style dari PSY sempat menjadi primadona di YouTube hingga akhirnya digeser oleh hit See You Again dari Wiz Khalifa bersama Charlie Puth.Melalui pantauan terakhir Medcom.id hingga saat ini lagu Gangnam Style dan See You Again masih bersaing di angka tiga miliar penonton di YouTube.(ASA)