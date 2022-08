NIKI Rilis Lagu "High School in Jakarta", tentang Cinta Pertama waktu SMA

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Hari ini, penyanyi, penulis lagu, dan produser kelahiran Jakarta yang berbasis di LA, NIKI, mengumumkan single dan video klip terbarunya yang berjudul “High School in Jakarta.” Lagu ini juga menjadi bagian dari album kedua NIKI yang akan datang Nicole, rilis Jumat, 12 Agustus 2022.“High School in Jakarta” mengajak para pendengar untuk bernostalgia ke bagian awal dari cinta pertama NIKI, menangkap pusaran emosi intens yang muncul di awal jatuh cinta. Trek ini memperlihatkan bagaimana NIKI bersinar saat mengunjungi kembali akarnya dalam menulis lagu, menampilkan melodi ringan dan playful yang memperlihatkan kemampuan penceritaannya yang hidup dan fasih. Video klip untuk single ini membawa pendengar melihat NIKI mengalami masa-masa sulit di SMA, sambil menikmati euforia cinta pertama di masa remajanya.“High School in Jakarta” dirilis menyusul single “Oceans & Engines,” sebuah balada penyayat hati tentang menyudahi sebuah hubungan yang rusak, suatu momen kejelasan yang berapi-api dan menampilkan kemampuan NIKI menulis lagu. Dalam waktu yang singkat setelah dirilis, lagu ini berhasil mengumpulkan 7 juta streams dan 2 juta views pada video musiknya.NIKI pertama kali mengumumkan perilisan album Nicole dengan merilis single utama yang berjudul “Before”, sebuah lagu reflektif sarat nostalgia yang setelah perilisannya menerima sejumlah pujian dari NME, UPROXX, dan Teen Vogue yang memuji lagu ini karena berhasil “dengan sempurna menyoroti kecakapan menulis lagu NIKI.” Kedua trek akan muncul di album Nicole.NIKI baru saja mengumumkan tur solo Amerika Utara pertamanya, “The Nicole Tour” yang tiketnya hampir terjual habis pada periode pra-pesan dan dalam 3 jam pertama penjualan umum. Tur ini akan dimulai di Vancouver, BC pada tanggal 8 September, dengan perhentian di kota-kota besar antara lain New York City, Chicago, San Francisco, dan banyak lagi, sebelum kemudian ditutup di The Wiltern, Los Angeles pada 22 Oktober. Untuk informasi lebih lanjut, klik nikizefanya.com dan lihat jadwal tur lengkap di bawah ini.Musim semi ini, NIKI menjadi artis Indonesia pertama yang tampil di Coachella, bersama Rich Brian. Penampilannya di Coachella akan diikuti dengan sebuah penampilan di Head in the Clouds Festival 2022 dari 88rising Agustus ini di Brookside at the Rose Bowl. NIKI sebelumnya menjadi penampil utama di Head in the Clouds Festival 2021 bulan Oktober lalu dengan set memukau yang mendapat pujian dari MTV, Flaunt, serta The AV Club yang menyebutnya seorang “goddamn superstar.”Hingga saat ini, NIKI berhasil mengumpulkan lebih dari 1.8 miliar stream lintas platform streaming musk digital. Single hit-nya “Every Summertime” dari soundtrack film Marvel Shang- Chi and the Legend of the Ten Rings baru-baru ini viral dan saat ini mencapai lebih dari 220 juta streams, dan angka ini terus bertambah. Trek yang ditulis dan diproduksi oleh NIKI bersama kolaborator lama Jacob Ray ini adalah sebuah lagu cinta yang hidup dengan sound nostalgik yang mengingatkan kita akan musik R&B dan soul klasik.