Indonesian Music Awards 2022 Berikan Lifetime Achievement untuk Chrisye

Indonesian Music Awards (IMA) 2022 telah digelar pekan kemarin. Dalam ajang penghargaan tersebut, terdapat 12 nominasi yang diperlombakan. Para pemenang dipilih melalui voting.Selain itu, terdapat penghargaan Lifetime Achievement yang diberikan untuk penyanyi legendaris Chrisye. Penghargaan Lifetime Achievement dan Nada Sambung Pribadi Kreasi of the Year dipilih berdasarkan penilaian dewan juri.Lesti Kejora menjadi penyanyi yang berhasil memborong dua piala sekaligus, yakni Social Media Artist of The Year dan Female Singer of The Year.Sementara itu, Rizky Febian meraih penghargaan di kategori Male Single of the Year. Kemudian ada Mahalini yang mendapatkan penghargaan Song of The Year pada lagu "Kisah Sempurna".Berikut Daftar Lengkap Pemenang Indonesia Music Awards 2022:Selftitled - Tiara Andini"Kisah Sempurna" - MahaliniRizky FebianLesti KejoraJKT48"Sang Dewi" - Lyodra dan Andi RiantoUN1TY"Berisik" - Dere"Pupus" - Dewa 19"Seperti Kisah" - Rizky Febian"Hati-hati di Jalan" - Muhammad Tulus dan Ari RenaldiLesti Kejora