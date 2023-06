Impian Putri Ariani Sekolah di The Juilliard School New York Segera Terwujud

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Putri Ariani mendapatkan beasiswa untuk bersekolah di The Juilliard School New York dari Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia (Mendikbudristek) Nadiem Makarim. Sekolah tersebut adalah sekolah impiannya.Kini, Putri Ariani sedang menjadi sorotan publik setelah mengikuti America's Got Talent 2023 dan mendapatkan golden buzzer dari Simon Cowell. Diketahui Putri masih berstatus sebagai siswi di Sekolah Menengah Musik Yogyakarta (SMM).Ketika ditanya oleh juri, Putri mengatakan bahwa setelah lulus sekolah, dirinya ingin melanjutkan pendidikannya ke The Juilliard School New York. Ia ingin mengambil Juilliard College of Music sebagai program kuliahnya di sana."Saya berharap bisa masuk ke The Juilliard College of Music untuk program college saya,” kata Putri, dikutip dari saluran YouTube America’s Got Talent, Selasa, 13 Juni 2023.Tidak disangka bahwa Mendikbudristek Nadiem Makarim mendengar keinginan Putri untuk bisa bersekolah di sekolah impiannya. Prestasi yang Putri capai membuatnya mendapatkan beasiswa secara penuh dari pemerintah."Inspirasi Putri untuk negara ini luar biasa. Maka dari itu, kami ingin merealisasikan mimpi Putri untuk berkuliah di kampus impian Putri, yang seleksinya sangat ketat. Jadi, kami akan mendukung penuh lewat Beasiswa Indonesia Maju,” kata Nadiem, dikutip dari siaran pers.Nantinya beasiswa itu akan mendukung secara penuh mulai dari persiapan sampai Putri menyelesaikan pendidikannya di Juilliard School. Nadiem juga akan memberikan surat rekomendasi untuk memperkuat pendaftaran Putri ke sekolah tersebut."Jadi selain beasiswa penuh saat kuliah nanti, dalam proses pendaftaran Putri ke kampus, persiapan untuk tes juga akan didukung lewat beasiswa ini," jelas Nadiem.Putri mengucapkan terima kasih atas rasa syukurnya bisa menempuh pendidikan di sekolah impiannya. Putri juga merasa senang dengan hal itu."Terima kasih. Aku senang banget. Soalnya dari kecil impianku mau kuliah di The Julliard School,” ucap Putri.