Anggun Cari Talenta Musik Baru dari Indonesia

Anggun C Sasmi belum lama ini mengunggah aktivitas sedang berada di Dubai. Kehadiran Anggun bukan sekadar liburan, tapi dipercaya Departemen Ekonomi dan Pariwisata (DET) Dubai untuk membintangi kampanye pariwisata terbaru mereka.Dalam kampanye itu Anggun mengundang para calon penyanyi untuk mengikuti tantangan "Sing Your Way to Dubai" melalui platform streaming musik JOOX. Syaratnya cukup mengirimkan video berdurasi 30 detik menggunakan Quick Sing untuk menunjukkan kemampuan vokal mereka.Satu pemenang yang beruntung akan menerima perjalanan gratis merasakan atraksi terbaru dan paling menarik di Dubai yang berlaku untuk dua orang."Sebagai ikon budaya, kami senang dapat bekerja sama dengan Anggun untuk meluncurkan kampanye menarik ini di Indonesia dan berharap dapat menginspirasi semua orang untuk mengunjungi Dubai dan menjelajahi semua keajaiban dan kegembiraan yang ditawarkannya," kata Issam Kazim, CEO Dubai Corporation for Tourism and Commerce Marketing dalam keterangan tertulisnya.Selama di Dubai, Anggun menjelajahi sejumlah tepat seperti EXPO 2020; Ain Dubai yang baru dibuka, bianglala tertinggi di dunia; naik balon udara panas hingga datang kekawasan warisan dan sejarah Dubai. Di sana, Anggun menemukan segudang rempah-rempah dan tekstil di pasar-pasar ikonik."Berpartisipasi dalam kampanye ini menggabungkan dua hal yang paling saya sukai, yaitu mengunjungi kota Dubai yang menakjubkan dan membina bakat vokal muda dan baru dari Indonesia. Saya mendorong semua orang yang memiliki mimpi untuk bergabung dengan tantangan JOOX ini dan Anda dapat segera merasakan keajaiban Dubai," kata Anggun.