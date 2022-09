FLAVS Festival 2022 Hadirkan Sub Kultur Hip-hop dan Puluhan Penampil

Jakarta: FLAVS Festival 2022 akan digelar selama dua hari pada tanggal 10 dan 11 September di Istora Senayan, Jakarta.

Dalam pergelaran festival ini, Director Of Technical, Tri Sasongko menjelaskan akan ada hal yang menarik dan berbeda dari konser sebelumnya.

"Permainan LED dengan konten multimedia yang akan menambahkan maraknya gelaran Festival Flavs di tahun ini, dan juga Flavs akan menyajikan audio dengan treatment immersive yang terdengar surround dan dapat dinikmati di salah satu panggung Flavs" jelas Director of Technical, Tri Sasongko saat ditemui di Ecology Kemang, Jakarta Selatan, 1 September 2022.

Di FLAVS Festival sendiri nantinya akan ada 4 panggung pertunjukan yaitu Rhyme & Grind Stage, Boombox, Bounce Stage, dan Downtown Cypher Stage.

Bukan hanya itu, FLAVS Festival juga menghadirkan tiket nonton virtual yang bisa diakses dengan kamera 360. Nantinya penonton virtual juga dapat menikmati keseruan para penonton di FLAVS Festival.

Sebelumnya, penyelenggara FLAVS Festival 2022 juga telah mengadakan rangkaian acara "What the F.L.A.V.S" yang berlangsung mulai dari 30 Juli hingga 28 Agustus 2022. Rangkaian tersebut battle dari program Openstyle Battle, Bboy/Bgirl Battle, Graffiti Battle, Freesyle Rap Session, dan Beatbox Battle.

Tak hanya itu, dalam penyelenggaraannya nanti, akan ditampilkan pula berbagai elemen subkultur hip-hop di dalam festival, yakni 2 on 2 Freestyle basketball competition, BMX & Skate Park dimana pengunjung dapat membawa Skateboard dan BMX miliknya, Grafiti, DPR (Di Bawah Pohon Rindang) Ghetto yang merupakan hasil kerjasama antara hairnerds dan FLAVS dimana pengunjung dapat menggunting dan men-styling rambut mereka dengan bayar secara cuma-cuma.

Ada pula Area Cinematic Room yang akan memutarkan film-film hiphop Indonesia serta program workshop seperti grafiti, workshop finger drumming, workshop beatbox, dan workshop DJ.

Pengunjung FLAVS Festival nantinya bisa menikmati live painting dari finalis grafiti battle, Sticker Slap Area, Giant Sneakers Landmark, community booth yang akan menjual merchandise dan instalasi seni yang berkaitan dengan kultur hip hop.

Daftar Penampil Flavs 2022

FLAVS Festival 2022 telah mengumumkan nama-nama penampilnya dalam tiga sesi.Di sesi pertama, diumumkan Afgan, Basboi, Blakumuh, Block8, Ghetto Side (Alifuru Hip-Hop,Sangsaka, Tickang Palungku), Insthinc, Iwa K, Januarta The Goat, Joe Million, Juicy Lucy,Mukarakat, NDX AKA, Negatif Satu, Orang Hutan Squad, Raisa, Ramengvrl, Rizky Febian, Saykoji,T-Five, Teza Sumendra, The Couch Club, Tiara Andini, Tuan Tigabelas & REP, Wasaka, dan YuraYunita akan tampil.Kemudian pada sesi kedua, Al Smith, Almamosca, Andmesh Kamaleng, DREAMFILLED, BAP.,DZEE, Flava Effect, BRIGHTBEAT dari IndoBeatbox, Jumat Gombrong, Kaleb J, Kenny Gabriel yangbakal tampil dalam format The Playground Live Session, Kripikpedeus, Krowbar, Marion Jola,SIVIA, Teddy Adhitya, Vocalizm, proyek kolaborasi Time Machine: The R&B Divas yangmenampilkan Denada, Imaniar, Reza Artamevia, Sania, Shanty dan diproduseri oleh NikitaDompas, serta pemenang kompetisi FLAVS NU ICON yaitu: Farrel Hillal, GhabrielMC, Jackpool,Onal S.O.B, G!ano diumumkan bakal memeriahkan gelaran tersebut.Terakhir, di sesi ketiga diumumkan pula sejumlah musisi lainnya yang akan tampil, yakni 8ROOKS,A. Nayaka & The Blue Room Boys, Bianca Da Silva BLVCKMINDS, ENVY*, Keilandboi, Kunto Aji,Laidthis Nite, Maliq & D’Essentials, Oslo Ibrahim, Penikmat Soto, penampilan spesial Rap RockUnited (St.Loco, 7 Kurcaci, Kripikpeudeus, Ragajimesin, Master Wu Feat. Andy /Rif, Eka Annash,Iwa K, John Doe, Laze & Yacko), para penampil R&B perempuan masa depan yang tergabung dikolektif Salon R&B Represents RL KLAV, Gavendri, Moneva. Tak kalah istimewa pertunjukan raporchestra bertajuk “Symphony From Hell” yang diisi oleh DPMB, GNTZ, Mario Zwinkle, Moneva,PB, Ramengvrl, Sade Susanto, Tuan Tigabelas, Uncle T, Xaqhala. Juga penampilan dari kolektifWestwew.