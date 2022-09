Panggung Megah Bakal Lengkapi Konser Michael Learns To Rock di Palembang

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ELG)

Indonesia sudah seperti rumah kedua bagi Michael Learns to Rock (MLTR). Tak terhitung lagi berapa kali band asal Denmark itu manggung di Indonesia. Tak hanya di Jakarta, tapi juga sejumlah kota-kota lain di Tanah Air.Kali ini, MLTR akan menggelar bertajuk Michael Learns to Rock: Back On the Road Tour 2022 Live in Palembang pada 4 November 2022. Konser digelar di Palembang Sport and Covention Center (PSCC).Eksplorasi Musik selaku promotor memang sengaja menggelar konser MLTR di Palembang karena penggemar di sana cukup banyak. Mereka juga ingin memberikan kesempatan langsung warga Palembang bertemu dengan idola."Karena kami ingin memberikan dan menghadirkan sesuatu di Sumatera. Makanya kami hadirkan (MLTR) di sana. Terus yang kedua teman-teman komunitas kami di sana (Sumatera). Yang ketiga kita menjangkau orang lokal di sana," kata Julio Ekspor selaku Founder & CEO of PT. Indonesia Bisa Ekspor di Jakarta, Kamis (22/9/2022).Sementara itu, Oktoberi Surbakti selaku CEO Ada Ruang (Organized) menjelaskan tata panggung yang bakal dihadirkan MLTR. Band pelantun "Paint My Love" bakal menghadirkan di panggung mewah yang ditunjang tata suara dan visual megah. Sehingga penonton akan benar-benar dimanjakan.“Ukuran panggung 16x10 meter. Ini salah satu event yang hits lah. Kami enggak pengin yang mengecewakan, lighting, panggung, walaupun Palembang. Ini Palembang, ada challenging pasti. Stage panggung basic-nya pakai kita belum bisa rilis itu jadi yang pasti akan ada LED besar di belakang panggung lighting lumayan heavy, banyak banget,” jelas Oktoberi.Tiket konser MLTR di Palembang sudah bisa dibeli melalui Tiket.com. Untuk presale, Bronze (Rp 500.000), Silver (Rp 700.000), Gold (Rp 900.000) dan Diamond (Rp 1.500.000).Sementara harga normal terdiri dari, Bronze (Rp 900.000), Silver (Rp 1.450.000), Gold (Rp 2.100.000) dan Diamond (Rp 2.550.000)."Ada empat kategori tiket. Tiga kategori duduk dan satunya festival (standing)," ujar Stella Tiffany selaku Director of PT. Bisa Musik Indonesia.