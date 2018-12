Iwan Fals Gelar Konser Spesial Nyanyian Yang Tersimpan

Musisi legendaris tiga generasi Iwan Fals menggelar konser spesial bertajuk Nyanyian Yang Tersimpan. Dalam durasi waktu sekitar 2 jam, musisi berusia 57 tahun itu akan membawakan kurang lebih 20 lagu yang tidak dipublikasikan umum."Ada sekitar lima lagu dari nyanyian yang tersimpan, lalu ada 15 dari lagu-lagu lama, karena bagaimanapun tetap itu lagu-lagu lama. Ini juga jadi ajang silaturahmi nyanyi bareng," papar musisi bernama lengkap Virgiawan Listanto dalam jumpa media di Vertical Garden, Telkom Hub, Jakarta Selatan, Rabu 5 Desember 2018.Lagu yang dibawakan yakni Pesawat Tempur, Terbuka (Gagap), Aku Sayang Kamu, Ikrar, dan Balada Orang Pedalaman.Konser ini diwadahi MD Media dari Telkomsel yang mengemas konser Iwan Fals dalam e-concert sehingga dapat disaksikan dalam U See TV, U See TV GO, dan Max Stream. Layanan dari IndiHome ini dapat disaksikan langsung secara online di 10 negara berbeda saat konser berlangsung dengan membeli paket seharga Rp15 ribu.Sementara itu, konser offline live dapat disaksikan di Live Space Lot 8 SCBD, Jakarta pada Minggu, 16 Desember 2018. Harga tiket konser dijual seharga Rp735 ribu.Panggung konser offline mulai open gate sekitar pukul 12.00 siang, sementara untuk konser yang disaksikan melalui online dimulai pukul 20.00 WIB.(ELG)