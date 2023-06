Dua Lipa Menang Gugatan Hak Cipta Lagu "Levitating"

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Hakim Distrik Amerika Serikat menolak gugatan band reggae Artikal Sound System yang menuding lagu "Levitating" menjiplak lagu "Live Your Life."Artikal Sound System menyebut bahwa lagu mereka "Live Your Life" sudah sering diputar sehingga para penulis lagu "Levitating" diasumsikan sudah pernah mendengarnya. Hakim Sunshine S. Skyes menyebut asumsi itu "terlalu umum dan tidak substansial."Hakim juga menolak melimpahkan kasus ini dari wilayah hukum Los Angeles ke New York, tempat gugatan lain terkait lagu "Levitating" akan disidangkan. Di New York, lagu "Levitating" digugat oleh penulis lagu Sandy Linzer dan L. Russell Brown. Mereka menuding "Levitating" menjiplak lagu mereka berjudul "Wiggle And Giggle All Night" yang dirilis tahun 1979 dan "Don Diablo" yang dirilis tahun 1980.Dua Lipa sendiri mengaku tidak menyangka lagu hitnya mengalami gugatan semacam ini."Saya tidak pernah bisa mendahului lagu apa yang akan menuai reaksi orang-orang, tetapi 'Levitating' adalah lagu pertama yang membantu mendikte keseluruhan album," kata Dua Lipa.