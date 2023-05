Duo Eks FLEUR! Garap Proyek Musik Baru Bernama Rattles

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Grup band FLEUR! memutuskan bubar pada 2022 lalu. Kini, Tanya Ditaputri dan Tika Pramesti yang merupakan eks personel band rock and roll tersebut memutuskan untuk menggarap proyek musik baru yang mereka beri nama Rattles.Rattles memperkenalkan diri sebagai duo yang memuat gitar dan drum, sebuah format yang tak lazim. Sama seperti di FLEUR!, Tanya masih bertindak sebagai gitaris, begitu pula dengan Tika yang berperan sebagai penabuh drum.Pada 30 April lalu, Rattles memperkenalkan diri mereka ke publik lewat video klip single "Enough, Please" yang dirilis di kanal YouTube Rattles The Band. Ini merupakan karya debut mereka.Berbeda dengan FLEUR!, Rattles punya karakter bebunyian yang lebih berisik. Riff gitar yang dimainkan Tanya terasa lebih padat, gebukan drum Tika pun lebih menghentak. Mereka berdua juga bertindak sebagai vokalis.Dalam video klip "Enough, Please", Tanya dan Tika tampil dengan kostum putih dalam set yang serba putih. Tanya tampil dengan gitar vintage Danelectro, sedangkan Tika terlihat duduk di belakang sebuah set drum vintage bermerk Ludwig.Single "Enough, Please" akan dirilis di layanan streaming musik pada 21 Mei mendatang.(Nicholas Timothy Suteja)