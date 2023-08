"Love on Tour" Harry Styles Berhasil Kumpulkan Rp98 Miliar untuk Amal

Click to Expose Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Harry Styles resmi menutup tur dunia bertajuk Love on Tour lewat penampilannya di RCF Arena, Italia, yang dihadiri lebih dari 100 ribu penonton. Love on Tour telah berjalan hampir tiga tahun dengan total 173 konser dan ditonton lebih dari lima juta penggemar di seluruh dunia.Tur sukses ini juga mempromosikan album teranyar Styles, Harry's House, yang berhasil menyabet Album of The Year dalam ajang penghargaan musik paling bergengsi se-dunia, Grammy Awards.Melalui tur ini Harry Styles juga mendonasikan USD6,5 juta atau sekitar Rp98,7 juta.Uang itu disalurkan ke lebih dari 10 lembaga yang bergerak di berbagai bidang. Beberapa penerima donasi itu antara lain Save the Children, REVERB, Rebuild Foundation, WWWF-Brasil, St John's Home, dan Children's Wishing Well.