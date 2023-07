Gantikan The 1975, Sheila On 7 jadi Penawar Kekecewaan Penonton We The Fest

Click to Expose Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ASA)

Ismaya Live selaku promotor We The Fest membuat keputusan tepat dengan menghadirkan Sheila On 7 secara mendadak untuk menggantikan The 1975 yang batal tampil.The 1975 sendiri membatalkan penampilannya di Indonesia dan Taipei setelah mendapat pelarangan tampil di Kuala Lumpur, akibat mengampanyekan LGBTQ di atas panggung. Peristiwa itu terjadi pada Jumat, 21 Juli 2023.Sedangkan pada Minggu, 23 Juli 2023, seharusnya The 1975 jadi penampil utama We The Fest yang digelar di komplek Gelora Bung Karno, Jakarta.Dari atas panggung, Duta sang vokalis Sheila On 7, berkelakar dengan memperkenalkan diri sebagai "Sheila f***ing seventy five.""Perkenalkan, kami Sheila f***ing seventy five," kata Duta dan direspons riuh penonton.Sepanjang konser, band asal Yogyakarta itu tampak nyaman menikmati panggung. Duta bahkan juga berkelakar tentang aksi vokalis The 1975, Matty Healy, yang berciuman dengan sang bassist Ross MacDonald, saat tampil di Kuala Lumpur."Tadi ada yang cerita sama saya katanya wondering jangan-jangan Duta (nanti berciuman) sama Adam""Saya kasih tahu ya, saya ya milih. Masak Adam," kata Duta disusul tawa penonton.Dalam penampilan itu Sheila On 7 membawakan sembilan lagu. Hit yang mereka bawakan antara lain "Kita," "Melompat Lebih Tinggi," "Lapang Dada," "Film Favorit," "Seberapa Pantas," dan "Dan."