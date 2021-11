The Rain Rilis Lagu tentang Jatuh Cinta pada Sahabat Sendiri, Berjudul Salam Dari Ibumu

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

November 2021 dimulai dengan rasa gembira bagi para penikmat The Rain. Pasalnya, band asal Yogyakarta ini kembali dengan sebuah karya baru yang berjudul “Salam Dari Ibumu”. Ini merupakan sebuah pembuka dari album ketujuhnya yang akan dirilis pada bulan depan dalam rangka menyambut anniversary The Rain yang ke-20.Sejak pertengahan 2021, Band yang sejak awal beranggotakan Indra Prasta (vokal utama, gitar), Iwan Tanda (gitar, vokal), Ipul Bahri (bass, vokal) dan Aang Anggoro (drum, vokal) ini memutuskan untuk melanjutkan penggarapan album ketujuh. Proyek tersebut sempat tertunda cukup lama mengingat album studio terakhir Jabat Erat yang telah rilis pada 2016 silam.“Awalnya sempat terpikir untuk membuat album The Best of The Rain saja, mumpung momennya pas di ulang tahun ke-20, dan kami belum pernah merilis album kompilasi hits The Rain. Tapi setelah beberapa kali menggelar sesi latihan, ada banyak lagu baru yang lahir. Jadi kami memutuskan untuk merayakan momen dua dekade The Rain dengan merilis barisan lagu baru lewat album ini. Lagu baru, babak baru, semangat baru”, tambah Iwan.Lagu "Salam dari Ibumu" bercerita tentang jatuh cinta pada sahabat sendiri. Ketika sudah bersahabat cukup lama, saling mengenal luar dalam, hingga tahu banyak tentang rahasia satu sama lain, lalu ternyata ada perasaan yang muncul hanya searah. Gayung tak bersambut. Digambarkan secara harfiah lewat barisan liriknya.Berbeda dengan musik yang dibawakan The Rain sebelumnya, lagu “Salam Dari Ibumu” memiliki nuansa ambient yang menyelimuti dengan hangat di sepanjang lagu.“Menyenangkan sekali mencoba hal-hal baru tanpa menghilangkan karakter The Rain. Album baru ini akan sangat beragam warnanya,” ujar Aang.Single "Salam dari Ibumu" dirilis di bawah payung Heavy Rain Records, label independen The Rain sejak 2013, dan didistribusikan oleh MK Records.(Ifdal Ichlasul Amal)