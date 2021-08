Video Klip "This Is Indonesia" Milik Atta Halilintar Trending di 6 Negara

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Musisi sekaligus YouTuber, Atta Halilintar merilis lagu berjudul "This Is Indonesia". Lagu bertemakan Indonesia itu berhasil diterima dengan baik bukan hanya di Tanah Air, tetapi sampai ke mancanegara.Penerimaan lagu "This Is Indonesia" di masyarakat Indonesia dan internasional begitu singkat. Buktinya,setelah dirilis pada 15 Agustus 2021, lagu"This Is Indonesia" langsung trending kurang dari 24 jam di 6 negara sekaligus.Di Indonesia trending 1, Hongkong Trending 3, Singapore Trending 5, Taiwan Trending 7, Malaysia Trending 19 dan di Dubai lagu This Is Indonesia menjadi Trending ke 23.Kesuksesan lagu "This Is Indonesia" ini tidak lepas dari lirik, tema, kolaborasi hingga konsep video klip yang dikemas dengan spektakuler. Bersama dengan Rizal Mantovani, Atta menyutradarai video klipnya dengan menggunakan teknologi computer-generated imagery (CGI) yang menampilkan keindahan alam dan ciri khas Indonesia. Seperti baju, kesenian, budaya, dan ikon-ikon Indonesia.Video klip ini mengangkat konsep futuristik tanpa menghilangkan sisi Indonesia yang megah dan elegan."Untuk proyek ini saya ingin benar-benar spesial, dan saya meminta kepada Rizal Mantovani untuk membuat video klip. Sempat beradu konsep, sampai akhirnya dipilihlah video klip yang sekarang rilis ini," jelas Atta.Ketika proses syuting juga benar-benar dibuat nuansa perdesaan, seperti di Papua yang dikemas lebih futuristik dan elegan, ditambah lagi ada penari yang menampilkan tarian-tarian kontemporer.Dalam video klip lagu "This Is Indonesia", Atta juga mengajak serta Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia Sandiaga Salahuddin Uno. Menurut dia, musik tidak hanya sekedar memainkan instrumental tapi bisa juga menjadi ekspresi dari membangkitkan semangat nasionalisme dan patriotisme.Sandiaga Uno berdiri di atas landscape Indonesia dan dikelilingi ikon-ikon Indonesia, seperti Candi Borobudur, Gunung Merapi, dan masih banyak lagi yang lainnya. Sementara BEAUZ, bermain DJ di atas awan dengan landscape alam Indonesia yang indah.Menurut duo DJ asal keturunan asli Indonesia itu, begitu senang bisa terlibat dengan Atta Halilintar, selain lagunya bagus, konsep dan penggarapan video klipnya juga sangat bagus sekali."Kami sangat bangga dan senang bisa diberikan kesempatan untuk berkolaborasi di proyek lagu terbarunya Atta," ungkap duo DJ tersebut.Tidak berhenti sampai di situ, melalui lagu yang bergenre Hip Hop Etnic ini juga Atta berkolaborasi dengan sang istri, yaitu Aurelie Hermansyah, Diva Indonesia sekaligus ibu mertua, Krisdayanti, dan ibunda Lenggogeni Faruk Halilintar.Atta Halilintar mengajak DJ BEAUZ untuk berkolaborasi dalam lagu "This Is Indonesia" ini. Bahkan, Atta juga menyampaikan dukungannya terhadap BEAUZ dan mengajak penggemarnya untuk sama-sama melakukan voting untuk DJ BEAUZ pada acara DJ Mag Top 100 tahun ini.DJ BEAUZ dimotori oleh dua bersaudara, yakni Bernie Yang, dan Johan Yang. Namanya sudah terkenal di dunia musik internasional."Tentunya kami sangat bangga dapat bergabung pada proyek ini. Bagaimanapun juga kami tetap orang Indonesia sehingga ingin memberikan persembahan terbaik bagi Indonesia. Apalagi kami juga terkesan ketika mendengar lagunya dan membaca liriknya. Liriknya sangat indah dan puitis. Kami harap lagu ini dapat diterima di semua kalangan di Indonesia maupun dunia," ungkap BEAUZ.(ELG)