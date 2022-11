Sukses Digelar, TikTok For You Stage Hadirkan Penampil Lokal hingga Mancanegara

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ROS)

TikTok For You Stage, sebuah panggung kolaborasi kreatif dan ajang selebrasi bagi para kreator dan komunitas TikTok di Tanah Air, sukses digelar dengan menampilkan para kreator, musisi, dan selebritas Indonesia hingga mancangegara.Diselenggarakan berdekatan dengan momen Sumpah Pemuda pada Sabtu, 29 Oktober 2022, TikTok For You Stage ingin merayakan kreativitas kreator yang telah membawa kebahagiaan di laman For You Page (FYP) langsung ke panggung For You Stage (FYS).Kemeriahan suasana panggung TikTok For You Stage dipandu pembawa acara papan atas, Daniel Mananta, Rina Nose, dan Irfan Hakim. Kolaborasi musisi dan kreator, Eka Gustiwana bersama dua musisi papan atas, Ziva Magnolya and Mahalini, saat membawakan lagu "Berbeda Tapi Satu" di panggung TikTok For You Stage berhasil memukau penonton.Girl group asal Indonesia, JKT48, ikut mewarnai panggung TikTok For You Stage lewat lagu hit berjudul "Heavy Rotation." MNL48, girl group asal Filipina menyapa penggemar di Indonesia untuk pertama kalinya dengan lagu "No Way Man" di panggung TikTok For You Stage.Kolaborasi sister group asal Indonesia JKT48 dan Filipina, MNL48 ajak penggemar dan penonton mencintai diri sendiri lewat lagu "Fortune Cookie yang Mencinta”. Tak ketinggalan, kemesraan Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah saat membawakan lagu “Malaikat Hidupku” di TikTok For You Stage mencuri hati penonton.Sama-sama menghibur komunitas TikTok melalui konten dance kreatif, kreator asal Indonesia Ambyar People adu kreativitas dengan kreator dance asal Filipina, Palicte Family lewat dance challenge yang dilanjutkan dengan kolaborasi bersama di panggung TikTok For You Stage.Enam kreator TikTok dari ASEAN berbagi cerita inspiratif tentang perjalanan memberikan ragam konten yang menghibur sekaligus edukatif untuk para pengikutnya di seluruh dunia (Vietnam, Tu?n Ng?c ?ây; Thailand, Thammachad; Malaysia, Khairul Aming; Filipina, Nana Silayro; Singapura, Ming Wei; dan Indonesia, Rival Amir).Kolaborasi nyata kreator TikTok, Jerry Piko bersama Pesulap Kondang Demian Aditya yang sukses menyihir penonton TikTok For You Stage lewat atraksi sulap yang memukau.Yang juga ditunggu-tunggu penonton ialah penampilan band legendaris, Slank bersama kreator dan pemenang kompetisi #IdolaTikTok, Malikoendang saat membawakan lagu "Mars Slankers" di TikTok For You Stage.Kreator musik TikTok mewakili berbagai bidang mengekspresikan talenta masing-masing lewat penampilan medley lagu populer di FYP TikTok seperti "Di Dunia Ini Tenang Saja", "Treasure" dan "Ojo Dibandingke" di panggung TikTok For You Stage.Dipandu oleh Daniel Mananta dan Mikha Tambayong; kreator TikTok, Edy Art Project dan Pandawara Group, berbagi kisah inspiratif untuk meningkatkan kepeduliaan dalam menjaga lingkungan lewat konten kreatif di TikTok.Vidi Aldiano menggugah hati penonton lewat lagu terbaru, "Salam Kenal" di TikTok For You Stage. Brisia Jodie juga mengajak penonton lihat cinta lama yang bersemi kembali lewat lagu "Ternyata Hanya Kamu."Fabio Asher bantu penonton pahami makna rasa cinta yang tak terbalas lewat Lagu "Rumah Singgah" di TikTok For You Stage. Sementara, penyanyi muda asal Malaysia, Nuha Bahrin & Naufal Azrin membawakan lagu "Casablanca" di TikTok For You Stage.Boy group Tanah Air, UN1TY, membawakan lagu "Baby" yang sering mengiringi konten populer di TikTok. Ada juga kolaborasi kreator TikTok se-Asia Tenggara, termasuk Indonesia untuk membawakan lagu "Pop Pop" dan "TING TING TING TANG TING TING," menghadirkan Alex, Tippiez, Ciin, Palicte Family, UN1TY, Ambyar People, Michael Dendy, Ananta Vinnie, Bertrand Tio, Phoebe Mulyana, Patricia Mulyana, Michael Simangunsong, Randy Ryle, Aida Fitri, DDDKembar, dan Deny Darmawan & Reny.