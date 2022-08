Jadi Juri Ajang Pencarian Bakat, Ruth Sahanaya Tak Mau Dianggap Sok Jago

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Ruth Sahanaya dipercaya menjadi salah satu juri di ajang pencarian bakat online bertajuk The Next Vibes. Terpilih menjadi juri, penyanyi yang akrab disapa Uthe itu siap membagikan pengalamannya di dunia tarik suara kepada para peserta.The Next Vibes sudah memasuki musim kedua. Berbeda dengan musim pertama, Uthe ingin memberikan tantangan khusus kepada para peserta nantinya."Pada season pertama saya masih fokus pada hal-hal teknis, seperti vokal dan penguasaan panggung. Itu penting, tapi juga harus dilengkapi dengan wawasan industri. Saya sudah buat challenge khusus buat mereka, agar mereka siap," kata Ruth Sahanaya di Jakarta.The Next Vibes season 2 diikuti ribuan peserta. Setelah diseleksi, 500 peserta dari berbagai penjuru Indonesia harus bersiap menghadapi penjurian untuk menjadi juara season dan tampil di panggung spektakuler pada awal 2023."Saya pribadi pasti akan bicara sesuai bidang saya, tidak mau keluar dari bidang saya karena tidak mau dianggap sok jago. Saya merasa ajang ini satu visi misi sama saya karena ajang ini mencari penyanyi yang berkualitas. Tidak cuma jago nyanyi tapi harus berkarakter," katanya.Selain Ruth Sahanaya, ajang ini menghadirkan juri lain seperti Ketua Umum Ikatan Manajer Artis Indonesia (IMARINDO) Nanda Persada, dan produser musik yang juga Manajer Digital Business Eventori Ivan Edbert."Para juri ini diharapkan menjadi miniatur industri hiburan yang kata orang keras dan penuh tantangan. Kami memang menyiapkan peserta ‘The Next Vibes’ ini untuk bisa bersinar di panggung-panggung yang lebih besar. Inilah realisasi dari visi Eventori untuk menjadi jalan raya bagi talenta di Indonesia," ujar CEO Eventori Vikri Ardiansyah.The Next Vibes season 2 menghadirkan hadiah total Rp 1 miliar. Pendaftaran atau submission video melalui media sosial masih terbuka hingga 30 Agustus 2022 dan terbuka bagi berbagai ragam hiburan. Puncak dari rangkaian acara ini adalah konser megah."Peserta harus ada bakat ya, terus bakatnya itu juga harus ada karakter ya. Dari dua itu saja kita enggak lihat lainnya misalkan apa sudah terkenal sebelumnya, karena buat kami yang penting karakter dan attitude. Percuma suara bagus, look bagus tapi attitude-nya rendah," kata Ivan Edbert.