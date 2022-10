TikTok For You Stage Hadirkan Slank hingga PSY

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Acara TikTok For You Stage menghadirkan musisi terkenal dalam dan luar negeri. Mereka memboyong ikok K-Pop PSY dalam acara yang digelar pada 29 Oktober 2022.Tak hanya PSY, sejumlah musisi luar negeri seperti MNL48 asal Filipina juga bakal memeriahkan acara yang disiarkan di TikTok LIVE di akun @tiktokofficialindonesia dan stasiun rcti.TikTok For You Stage juga dimeriahkan oleh berbagai kreator yang telah menghiasi layar FYP berkat konten kreatifnya, seperti Malikoendang, Kak Jill Gorden, Firman Ambyar, Palicte Family, Jerry Piko, Fadil Jaidi, dan masih banyak lagi. Mereka bakal berkolaborasi dengan sejumlah musisi seperti Ziva Magnolya, Mahalini, JKT48, dan Slank."TikTok For You Stage adalah perwujudan langsung dari kolaborasi ini, di mana kami menghidupkan panggung online yang selama ini mereka ramaikan dengan kreativitas tanpa batas, ke panggung offline, bersama nama-nama besar di industri hiburan dari berbagai negara," kata Angga Anugrah Putra, General Manager Operations & Marketing, TikTok SEA di Jakarta."Ini adalah bentuk apresiasi kami kepada para kreator yang telah menghibur dan menginspirasi masyarakat di tengah berbagai kondisi, khususnya selama dua tahun terakhir," lanjutnya.Acara TikTok For You Stage bakal dipandu oleh Daniel Mananta, Rina Nose, dan Irfan Hakim. PSY yang bakal membawakan lagu terkenalnya tak sabar menyapa penggemarnya di Indonesia."Sebagai seorang seniman, saya merasa senang melihat bagaimana komunitas TikTok selalu bersatu untuk menghasilkan karya yang luar biasa. Saya tidak sabar untuk bertemu dengan komunitas TikTok yang luar biasa di Indonesia, menyaksikan langsung kolaborasi antara kreator dan para pengisi acara, dan mendapatkan inspirasi di acara TikTok For You Stage," kata PSY dalam keterangan tertulisnya.