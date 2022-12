Tulus, Nikita Dompas, Dodit Mulyanto, Romi Rafael Siap Hibur JIEXPO New Year reSOULution

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Dalam rangka memeriahkan malam tahun baru 2023, Jakarta International Expo (JIEXPO) menggelar JIEXPO New Year reSOULution 2023. Acara diselenggarakan di JIEXPO Convention and Theater Center pada malam pergantian tahun, Sabtu, 31 Desember 2022.JIEXPO New Year reSOULution 2023 menyuguhkan beragam acara hiburan menarik berupa One Stop Entertainment, 5-Star Dining Experience, Wellness Festival, serta destinasi perayaan tahun baru keluarga dengan menyediakan playground dan aktivitas menyenangkan untuk anak-anak, yaitu ballpit, face painting, dan lainnya.Tak hanya itu, JIEXPO New Year reSOULution 2023 juga menampilkan konser musik. Deretan musisi ternama dijadwalkan hadir, yaitu Tulus, Nikita Dompas & Friends.Panitia JIEXPO New Year reSOULution 2023 pun menyiapkan penampilan open mic dari komika top Tanah Air Dodit Mulyanto, duo mentalis ternama Romi Rafael dan Ury Rafael. Kehadiran mereka semakin memeriahkan JIEXPO New Year reSOULution 2023.Lebih dari sekadar pesta perayaan pergantian tahun baru, JIEXPO New Year reSOULution 2023 sekaligus menandai awal semangat kebangkitan industri MICE Indonesia yang sempat terganggu pandemi covid-19. Diharapkan dengan semangat yang diusung JIEXPO New Year reSOULution 2023 dapat menghadirkan angin segar bagi industri pariwisata, ekonomi kreatif, dan MICE dalam negeri menuju arah yang kian baik pada 2023.