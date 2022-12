Hore! Tiket Konser di Jakarta Habis, Westlife Tambah Satu Panggung di ICE BSD

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Westlife masih menjadi magnet yang punya daya tarik besar di Indonesia. Hal itu terbukti dari penambahan waktu konser boyband asal Irlandia itu.Tingginya minat penonton membuat Westlife menambah satu konser lagi di Indoesia. Mereka akan menggelar konser International Convention Exhibition (ICE) BSD City, Tangerang Selatan, pada 9 Februari 2023.Shane, Nicky, Mark dan Kian sebelumnya sudah mengumumkan bakal menggelar konser di Jakarta pada 11 Februari. Namun, tiket konser Westlife di Jakarta habis. Mengetahui banyak penggemar yang tak kebagian tiket, promotor Warna Warni Entertainment dan Boart Indonesia menambah satu show lagi."Hubungan kami dengan para penggemar Indonesia sangat spesial, dan mengingat tingginya permintaan akan tiket show di Jakarta yang telah habis terjual dalam 24 jam, Westlife secara resmi menambah satu show lagi di tahun 2023," kata Westlife dalam keterangan tertulis."Show ini akan memungkinkan kami untuk menghabiskan waktu lebih lama di Indonesia yang indah sekaligus tampil untuk para penggemar kami yang tidak mendapatkan tiket untuk show stadium kami dan menginginkan indoor show," lanjutnya.Tiket dengan harga presale sudah bisa dipesan di Tiket.com mulai tanggal 18 Desember 2022. Sementara itu, tiket dengan harga normal dapat dipesan pada 23 Desember 2022."Kami mengajak para Westlifers untuk segera memesan tiket konser ini dan be the first to watch Westlife in 2023, mengingat jumlah tiket yang akan dijual sangatlah terbatas. Karena konsep konser Westlife nanti akan lebih bersifat intimate di dalam indoor venue yang sangat eksklusif di ICE BSD City," kata Florina, Director Warna Warni Entertainment.Rinni selaku Director Boart Indonesia, memastikan konser Westlife bakal dikemas secara apik dan spektakuler. Sehingga, penggemar merasa lebih nyaman dan mendapatkan kesan berbeda dari konser sebelumnya.Tiket untuk konser Westlife The Wild Dreams Tour 2023 ini telah disiapkan dalam beberapa kelas. Berikut adalah harga tiket dan seat lay out yang telah disiapkan dalam beberapa kategori kelas, yaitu:1. BRONZE : PRESALE IDR 880.000, NORMAL IDR 998.0002. SILVER : PRESALE IDR 990.000, NORMAL IDR 1.250.0003. GOLD : PRESALE IDR 1.450.000, NORMAL IDR 1.650.0004. PLATINUM : PRESALE IDR 1.880.000, NORMAL IDR 2.180.0005. DIAMOND : PRESALE IDR 2.250.000, NORMAL IDR 2.500.0006. SUPER VVIP: PRESALE IDR 3.500.000, NORMAL IDR 3.880.000Harga tiket belum termasuk pajak dan admin fee 20%.