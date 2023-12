ATEEZ Bakal Rilis 4 Video Musik Baru, Untuk Unit Grup?

Advertisement

(ELG)

Grup K-pop ATEEZ akan merilis sebanyak empat video musik pada Januari mendatang. Banyak penggemar menduga bahwa video musik itu dirilis untuk unit grup.Melalui unggahan di akun Instagram @ateez_official_, Senin, 25 Desember 2023, ATEEZ mengumumkan rencana perilisan video musik mereka yang akan dimulai pada 26 Desember. Kemudian, video musik lainnya akan dirilis setiap minggunya, yakni 3, 10, 17, dan 24 Januari 2024.Unggahan itu pun disertai dengan foto-foto dari setiap video musik beserta tanggal perilisannya."To The A," tulis ATEEZ dalam keterangan unggahannya.Para penggemar ATEEZ , yakni ATINY, yang melihat pengumuman itu pun merasa terkejut. Mereka pun menduga bahwa video musik itu akan berupa unit dari para anggota ATEEZ."4 video musik? Maaf aku masih belum sembuh dari 'Crazy Form' (lagu baru ATEEZ)," tulis @yuyus_heart."Ada apa dengan tanggal dan video musiknya?" tulis @miraadlina."Tidak mungkin mereka akan membuat unit video musik. Ya ampun ATEEZ, kalian memberikan kami spoiler terlalu banyak," tulis @yeosonq.Seperri yang diketahui bahwa pada 1 Desember lalu, ATEEZ baru saja merilis sebuah album bertajuk The World EP.FIN : Will. Dalam album tersebut, terdapat empat lagu yang dinyanyikan oleh anggota ATEEZ secara terpisah, seperti Hong-joong dan Seong-hwa dengan lagu "MATZ"; Yeo-sang, San, dan Woo-young dengan lagu "IT's You"; Yon-ho dan Minqi dengan lagu "Youth"; dan Jong-ho dengan "Everything".Album The World EP.FIN : Will pun berhasil menduduki posisi teratas dalam Billboard 200. Album tersebut menjadi final dari trilogi album The World yang sebelumnya dirilis pada 29 Juli 2022 untuk The World Ep.1 : Movement dan The World Ep.2 : Outlow pada 16 Juni 2023.Sementara itu, ATEEZ juga akan kembali menggelar tur dunianya yang bertajuk TOWARDS THE LIGHT : WILL TO POWER. Konser tersebut akan mulai digelar di Seoul. Korea Selatan, pada 27-28 Januari 2024. Seluruh tiket konser itu pun telah terjual habis.