Kaleidoskop Grup K-pop yang Debut 2023

(ELG)

Beberapa grup K-pop mulai bermunculan sepanjang 2023. Simak daftarnya di bawah ini.Sejak awal tahun, agensi hiburan Korea Selatan telah mulai meluncurkan grup baru pada 2023, baik boy group maupun girl group. Berbagai nama baru di industri K-pop pun mulai terdengar di kalangan pecintanya. Tidak sedikit yang menyambut kedatangan generasi baru itu dengan antusias.KQ Entertainment telah mendebutkan sebuah grup yang terdiri dari 10 pria, yakni Min-jae, Jun-min, Su-min, Jin-sik, Hyun-woo, Jung-hoon, See-un, Yu-jun, Hunter, dan Ye-chan. Grup yang bernama xikers itu melakukan debutnya dengan merilis mini album House of Tricky: Doorbell Ringing, pada 30 Maret 2023.Grup yang debut pada 30 Mei 2023 ini terdiri dari enam anggota, yakni Sung-ho, Ri-woo, Jae-hyun, Tae-san, Lee-han, dan Woon-hak. BOYNEXTDOOR merupakan grup yang berada di bawah naungan KOZ Entertainment, anak perusahaan dari HYBE Labels.BOYNEXTDOOR debut dengan album single Who! yang memuat tiga lagu, salah satunya adalah "One and Only". Sobat Medcom perlu tahu bahwa KOZ Entertainment dipimpin oleh penyanyi ZICO, pelantun lagu "Any Song" dan "Okay Dokey".Grup yang berada di bawah naungan S2 Entertainment ini debut dengan EP yang bertajuk Kiss of Life pada 5 Juli 2023. Kiss of Life memiliki empat anggota yang terdiri dari Julie, Natty, Belle, dan Ha-neul. Beberapa bulan setelah debutnya, Kiss of Life telah merilis EP keduanya yang bertajuk Born to be XX, pada 8 November 2023.Grup jebolan ajang survival Boys Planet ini telah memulai debutnua pada 10 Juli 2023 dengan EP bertajuk YOUTH IN THE SHADE. Grup yang berada di bawah naungan Wake One Entertainment ini akan menjalan aktivitas sebagai grup selama 2,5 tahun. Nantinya kesembilan anggota, yakni Kim Ji-woong, Zhang Hao, Sung Han-bin, Seok Matthew, Kim Tae-rae, Ricky, Kim Gyu-vin, Park Gun-wook dan Han Yu-jin, akan melakukan promosi sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan.Pada 4 September 2023, SM Entertainment meluncurkan sebuah grup pria bernama RIIZE yang terdiri dari tujuh anggota, yakni Shotaro, Eun-seok, Sung-chan, Won-bin, Seung-han, So-hee, dan Anton. Grup yang telah merilis album singel bertajuk Get a Guitar ini juga akan melakukan promosi di Amerika Serikat dengan kontrak bersama RCA Records.Grup yang terdiri dari lima mantan anggota LOONA, yakni Hyun-jin, Yeo-jin, ViVi, Go Won, dan Hye-ju, ini berada di bawah naungan CTDENM dan melakukan debut dengan sebuah album bertajuk Loossemble pada 15 September 2023. Loossemble atau LOONA Assemble telah memulai tur Debut Ceremony di 10 kota di Amerika Serikat.Bagi pecinta K-pop, nama BABYMONSTER sebenernya telah terdengar karena YG Entertainment selaku agensi yang menaunginya telah mendaftarkan nama tersebut sejak 2019 lalu. Namun tidak ada kabar lagi mengenai debut BABYMONSTER, hingga pada 30 Desember 2022, YG Entertainment merilis poster bertajuk YG NEXT MOVEMENT.Pada akhirnya, BABYMONSTER memiliki tujuh anggota, yang terdiri dari Ah-yeon, Ra-mi, dan Ro-ra dari Korea Selatan, Ruka dan Asa dari Jepang, serta Pharita dan Chiquita dari Thailand. Mereka melakukan debut dengan lagu bertajuk "Batter Up".