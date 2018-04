Zayn Malik Pamer Kemampuan Bertarung di Video Klip Let Me

Penyanyi Zayn Malik meluncurkan video musik terbaru bertajuk Let Me. Dalam video musik Let Me, mantan personel One Direction itu menggandeng model cantik Sofia Jamora.Secara keseluruhan video klip Let Me tak jauh berbeda dengan nuansa klip Zayn sebelumnya. Penuh sensualitas dan wanita cantik di dalamnya. Yang berbeda, kali ini Zayn menampilkan kemampuan bertarung dengan para mafia.Pertarungan itu dimulai pada menit tiga, di mana Zayn yang mulai diserang dari belakang berhasil melindungi diri. Pertarungan itu berlanjut hingga wanita Zayn yang berada di dekat bos mafia terancam ditembak menggunakan pistol. Namun, Sofia dengan sigap ikut menunjukkan kemampuan bela dirinya.Pada akhirnya Zayn dan Sofia berhasil melarikan diri menggunakan speed boat.Zayn Malik dalam Video Klip Let Me (Foto: Youtube)Selain aksi menegangkan, kehadiran Sofia Jamora ikut ramai diperbincangkan publik. Wajah Sofia sekilas sangat mirip dengan mantan kekasih Zayn Malik, Gigi Hadid. Penampilan Sofia yang nyaris mirip ini juga diberitakan melalui laman Elle yang menyebutkan model rambut dan beberapa adegan yang nyaris mirip dengan pose di postingan Gigi Hadid di Instagram.Let Me merupakan singel terbaru Zayn Malik yang diluncurkan pada 12 April 2018 melalui label rekaman RCA Records. Lagu ini ditulis oleh Zayn bersama Michael dan Anthony Hennides, serta Khaled Rohaim. Khaled ikut memproduseri lagu ini bersama MakeYouKnowLove.Let Me merupakan nomor lagu dari album studio kedua Zayn yang akan dirilis dalam waktu dekat.Hebatnya, baru dirilis dua hari sejak 12 April 2018 melalui platform YouTube, video musik Let Me dari Zayn Malik berhasil menyita perhatian 9 juta penonton. Sinema musik ini ikut langsung melesat di posisi 27 dalam daftar trending melalui platform YouTube.(ELG)