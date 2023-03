Catat! Ahmad Dhani Bebaskan Penyanyi Kafe Nyanyikan Lagu Dewa19 Tanpa Bayar Royalti

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Ahmad Dhani buka suara soal Once Mekel yang tidak mau membayar royalti lagu-lagu Dewa 19. Dhani menegaskan kalau masalah royalti dan izin membawakan lagu Dewa 19 merupakan ranah penyelenggara acara atau event organizer (EO), bukan Once.Dhani juga menegaskan bahwa tidak ada permasalahan apapun antara dirinya dengan Once terkait royalti. Pentolan Dewa 19 itu pun berharap masalah ini tak perlu dikonfirmasi lagi."Sama Once nggak ada apa-apa, karena yang wajib bayar saya bukan Once, yang wajib bayar tuh EO-nya. Makanya saya berharap jangan dikonfirmasi lagi ke Once, karena Once nggak tahu apa-apa," kata Ahmad Dhani di Jakarta, Rabu, 1 Maret 2023.Dalam kesempatan yang sama, Dhani mengumumkan dirinya kembali bergabung dengan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) Wahana Musik Indonesia (WAMI). Ini artinya, Dhani kembali mempercayakan WAMI untuk mengatur izin dan royalti lagu-lagu ciptaannya.Keyboardist Dewa 19 itu menjelaskan, mulai sekarang, jika EO mau menyelenggarakan konser profesional dan artis yang tampil di konser tersebut hendak membawakan lagu ciptaan Ahmad Dhani, maka EO-nya wajib meminta izin dan membayar royalti kepada WAMI."EO jikalau mau menggunakan lagu Ahmad Dhani, dalam konser-konser yang profesional dan dengan artis profesional, bukan seperti di ulang tahun, RT, atau apa. Jadi, kalau ada artis nasional yang mau diundang oleh EO, EO tersebut wajib minta izin tertulis kepada WAMI," tegas Dhani.."Entah itu (melalui) surat, entah itu datang kemari, atau itu mungkin ada agen lagi yang mengurus suratnya, jadi harus ada izin dari WAMI," lanjutnya.Jika EO melanggar ketentuan tersebut, maka akan ada konsekuensi hukum. "Jadi, saya mungkin bisa ngomong, 'Hati-hati EO nih. Kalau ada yang mengundang penyanyi tanpa izin dari WAMI, saya ciduk langsung, saya bawa ke kantor polisi'. Saya berani ngomong gitu. Hati-hati," tambahnya.Dhani juga menjelaskan kalau aturan ini hanya berlaku bagi EO dan artis profesional yang komersial. Itu artinya, aturan ini tidak berlaku bagi band kafe, penyanyi cover di YouTube, dan penyanyi non-komersial lainnya."Jadi sesi ini tidak atau bukan menjadi ranah dari band-band kafe. Kalau band-band kafe, justru malah saya suruh silahkan nyanyi lagu Dewa sebanyak-banyaknya di kafe anda," ujar Dhani."Nggak ada hubungannya dengan penyanyi yang nyanyi di Youtube, cover di YouTube karena YouTube sudah ada aturannya sendiri, sudah ada platform-nya sendiri," lanjutnya.